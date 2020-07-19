09:50:00 Una ragazza, con il suo gatto, colti di spalle che guardano l’orizzonte dalla propria finestra di casa. Una delle immagini divenute il simbolo del lockdown tanto da essere esposta fuori la struttura comunale di Le Perreux Sur Marne, località della periferia est alle porte di Parigi. Fin qui tutto chiaro e l’episodio diventa ancora più interessante grazie al fatto che la ragazza è una caudina. Si tratta di Sabrina Bavaro, di S. Martino Valle Caudina.

Tutto è nato da un concorso di fotografia bandito dall’amministrazione di Le Perreux Sur Marne: una rassegna dal titolo «Le Perreux à ma fenêtre» consistente nella raccolta delle immagini più suggestive e che interpretassero in pieno il periodo di confinamento dettato dalla pandemia Covid-19.

Ebbene sì, l’immagine di Sabrina, insieme al suo amico a 4 zampe Alhoa, è stata selezionata insieme ad altre undici ed esposta fuori la struttura comunale di Le Perreux e pubblicata anche sulla home page del sito istituzionale (leperreux94.fr).

Sabrina, classe ’90 - come già anticipato di S. Martino Valle Caudina -, dopo una laurea in Lingue, Culture e Comunicazione conseguita presso l’Università di Bologna si è trasferita nella capitale francese dove tutt’oggi vive e lavora in un’azienda di trasformazione digitale con un ruolo dirigenziale. Mente brillante, sicuramente creativa e la foto in questione ne è stata una dimostrazione.