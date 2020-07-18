mucherino
20:38:36 VILLA LITERNO. Il portavoce del Clan della Speranza, Orlando Zaccariello, accetta la proposta di candidatura alle prossime elezioni regionali della Campania con la lista “De Luca Presidente".

Annuncia la notizia con un post su Facebook ove lascia trapelare sentimenti di gioia, per l’importante riconoscimento ottenuto dal movimento, e tensione per la consapevolezza del duro lavoro necessario per la realizzazione delle proposte elaborate dal Clan della Speranza.

Dichiara Orlando Zaccariello “Villa Literno, l’Agro Aversano e la Provincia di Caserta tutta hanno bisogno, ora più che mai, di un vero riscatto, perché è divenuta ormai inaccettabile la triste e deprimente connotazione di terra di promesse disattese e sogni infranti.

Abbiamo il dovere di continuare a guardare al futuro con fiducia e speranza e possiamo farlo solo riscoprendo l’orgoglio di sentirci parte di un’unica grande comunità”.

Il neo candidato, supportato dal Clan della Speranza, tratta temi legati alla tutela dell’ambiente, alla promozione del territorio, all’agricoltura, alla legalità, con l’intento di partire dal territorio, valorizzandone le ricchezze ed il lavoro, tutelando l’ambiente e la filiera agricola, così da garantire una possibilità di sviluppo sostenibile.

Siamo all’alba di un sogno: #Noivogliamounasperanza

