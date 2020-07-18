17:55:55 ARIENZO. “Il nuovo stadio Comunale di Arienzo sarà dato in affidamento alla Casertana”. Così il sindaco Davide Guida, candidato alle elezioni regionali con Campania Libera, annuncia l’inaugurazione dell’impianto per domenica 19 luglio alle 18:30.

“Ritengo che lo sport sia un valido strumento di coesione sociale e di crescita in quanto si fonda su quei valori di lealtà e rispetto delle regole - ha affermato Guida - Con la realizzazione del nuovo campo sportivo comunale questa amministrazione ha raggiunto un altro tassello al percorso di sviluppo del territorio già avviato”.

La gestione dell'impianto è stata affidata alla Casertana. “A partire dal primo agosto, per un accordo complessivo di sei anni, Arienzo diventerà uno dei quartier generali su cui la Casertana FC potrà contare nell’ambito della riorganizzazione delle strutture individuate per lo svolgimento delle attività agonistiche del club - si legge in una nota della società rossoblù - L’impianto è dotato di un campo in erba sintetica di ultima generazione, spogliatoi e servizi annessi: un vero fiore all’occhiello per i colori rossoblu. Una struttura che rientra nei parametri previsti anche per la disputa delle gare ufficiali dei campionati nazionali giovanili, nonché capace di soddisfare anche le esigenze della prima squadra.

Manifestando la propria soddisfazione per la formalizzazione di tale accordo, la Casertana FC nella persona del presidente Giuseppe D’Agostino ringrazia il sindaco di Arienzo Davide Guida per aver aperto con entusiasmo le porte della sua cittadina al nostro club”.

All’inaugurazione con il sindaco Guida parteciperanno anche il presidente Giuseppe D'Agostino ed il responsabile dell'area tecnica Salvatore Violante. Nel corso della manifestazione sarà consegnata una targa ai familiari dei compianti Pasquale Scamperti e Tommaso Ferrara per il grande impegno profuso per il calcio ad Arienzo.

