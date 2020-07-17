18:05:17 All’unanimità l’assemblea di Speranza per Caserta, riunita martedì 14 Aprile, ha deciso di sostenere la candidata del Movimento 5 Stelle Valeria Ciarambino alle elezioni regionali in programma per il prossimo 20 e 21 Settembre.

“L’assemblea ha deciso di sostenere la Ciarambino e il Movimento 5 Stelle. I cittadini campani e la Campania non possono permettersi altri 5 anni di malgoverno di De Luca, né tantomeno dI Caldoro.

Entrambi hanno già dimostrato di cosa sono capaci e non si tratta di esperienze da replicare - dichiara il coordinatore Michele Miccolo - l’unica alternativa possibile resta il Movimento 5 Stelle per ridare dignità e speranza ad un territorio martoriato dalla criminalità e dal malgoverno”.