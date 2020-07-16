16:27:34 Il Presidente della Commissione Anticamorra e Beni confiscati della Regione Campania, Carmine Mocerino, domani venerdì 17 luglio, alle 12, presso l’Holiday Inn al Centro Direzionale di Napoli Isola 6, illustrerà il lavoro svolto dalla Commissione nel corso della consiliatura.
Saranno presenti il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca e la vicepresidente della Commissione, Enza Amato.
La conferenza stampa è organizzata nel pieno rispetto delle norme antiCovid, dunque gli organi di informazione sono pregati di intervenire.
«Nel corso della conferenza stampa evidenzieremo i risultati raggiunti in questo quinquennio, oltre a disegnare le prospettive future sui temi della lotta alla camorra ed in particolare alla valorizzazione del patrimonio immobiliare sottratto ai clan», ha anticipato il presidente Carmine Mocerino.