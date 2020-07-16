mucherino
piscitelli
piccerillo
FIAS_CASERTA
BCC mi curo
villano
aveta
grimaldi

Pin It
Whatsapp

12:27:26 La Polizia di Stato di Caserta, nell'ambito dell’attività di prevenzione dei reati nel territorio di Casal di Principe, ha proceduto all'arresto di BAAZAOUI Nidhal, nato in Tunisia, classe ’76, in esecuzione del provvedimento di “revoca di decreto di sospensione di ordine di esecuzione per la carcerazione e ripristino dell'ordine medesimo emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Bologna - Uff. Esec. Penali” per l’espiazione della pena residua di anni 1, mesi 7 e gg. 28 di reclusione, relativa a reati in materia di stupefacenti.

L'attività investigativa condotta da personale della DIGOS di Caserta trae origine dall'analisi delle transazioni finanziarie, costantemente monitorate per finalità di contrasto al terrorismo internazionale.

In particolare, emergeva un trasferimento di danaro “anomalo”  verso e dalla Tunisia. L’evento transattivo, di per sé non rilevante quanto all'importo, destava particolare interesse inquirente perché eseguito proprio dal predetto cittadino tunisino, il quale, all'esito di accertamenti attraverso le banche dati interforze, risultava essere destinatario del provvedimento restrittivo nonché irregolare sul territorio nazionale.

Individuato nel territorio di Casal di Principe, BAAZAOUI Nidhal veniva tratto in arresto e associato presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere.

icauto_2023_250x250

CASERTAFOCUS.NET

SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA

CASERTAFOCUS.NET

dove_trovarci

Ultimi Articoli

Novembre 2025
DLMMGVS
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30

Articoli più letti

Prev Next

SERIE A - Bologna-Torino: i rossoblu osp…

29-10-2025 Hits:169 Sport La Redazione

12:26:58 La Serie A dà spazio anche al turno infrasettimanale valido per la 9^ giornata del girone d’andata del massimo campionato italiano. Squadre dunque in campo non solo nel weekend...

Read more

LA NOVITA' - Saporedivino: il piacere de…

28-10-2025 Hits:363 Gusto La Redazione

21:54:27 Nel cuore di Casagiove, in viale Trieste 50, nasce Saporedivino, un locale che celebra il piacere del buon vino e della convivialità.

Read more

RACCONTARE NAPOLI - Tra libri e live exp…

24-10-2025 Hits:350 turismo La Redazione

Napoli e la Campania rappresentano da sempre uno scenario letterario per antonomasia, dando voce tanto al realismo quanto alla poesia, con chiave ironica anche quando i fatti sono più amari...

Read more
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next