17:48:26 La situazione critica e di alta preoccupazione sociale, ambientale e occupazionale della provincia di Caserta - ha affermato il consigliere regionale Alfonso Piscitelli (Fratelli d’Italia) - ci sollecita a scelte e misure urgenti e risolutive per lo sviluppo del territorio, agricoltura, turismo, ambiente, formazione e lavoro.

Ciò - ha aggiunto Piscitelli - mi impegna ad assicurare la massima disponibilità per individuare le opportunità regionali, in particolar modo post Covid-19 in Campania.

A tal fine il consigliere Piscitelli interviene mercoledì 15 luglio 2020 - ore 18 c/o l’Istituto di Formazione “Vincenzo Ricciardi” in Piana di Monte Verna - strada Prov.le 49, traversa Ricciardi km 0,700 al confronto con testimonianze ed esperienze di amministratori, imprenditori e giovani del territorio dell’Alto Casertano.

