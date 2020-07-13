15:35:42 Nella giornata di ieri, personale del Commissariato di Aversa, diretto dal Primo Dirigente Dott. Vincenzo GALLOZZI, interveniva, unitamente a personale dell’Esercito in servizio per la cd. “Terra dei Fuochi”, a Teverola in Via Appia, altezza km 10.00 per segnalazione di un rogo tossico.
Non appena giunti sul posto, i Poliziotti delle Volanti del locale Commissariato, avevano modo di riscontrare la veridicità della segnalazione attivando immediatamente le procedure del caso.
In particolare, messa in sicurezza l’area ed estinto il principio d’incendio, identificavano in C.G. il proprietario dell’appezzamento di Terra e dal sopralluogo effettuato notavano la presenza di rifiuti ingombranti (frigoriferi, scaldabagni, lavatrici, lavandini in acciaio), fili in rame a bassa tensione di edilizia civile e/o provenienti da componenti elettriche domestiche, lamiere, pannelli in legno e tavoli, mobilio di origine urbano, il tutto sversato in quel luogo da persone al momento sconosciute.
Al fine di ripulire l’area, era intenzione del proprietario appiccare un incendio, ma fortunatamente l’arrivo degli Operatori di Polizia scongiurava il verificarsi dell’evento oltremodo dannoso per l’ambienti.
Veniva inoltre effettuato anche un sopralluogo da parte di personale dell’A.R.P.A.C. e successivamente l’intera area veniva posta sotto sequestro.
Condotto in Commissariato ed espletati gli atti di rito il C.G. veniva denunciato per gestione illecita dei rifiuti e violazione del Testo Unico Ambiente ex D.Lgs. 152/06.