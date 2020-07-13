mucherino
14:44:36 Questa mattina si è insediato il nuovo dirigente della Sezione Polizia Stradale di Caserta il Vice Questore dott. Renato Alfano, subentrando al Vice Questore dott. Giovanni Consoli che da oggi andrà a ricoprire un importante incarico alla Direzione compartimentale della Polizia Stradale per la Campania e la Basilicata.

Il dott. Alfano proviene da Avellino, ove ha diretto per oltre 5 anni la Sezione Polizia Stradale di quella provincia.

Il nuovo dirigente presta servizio nella Polizia di Stato dal 1985, già proveniente dal ruolo Ispettori della Polizia di Stato, ricoprendo incarichi istituzionali di natura operativa presso le Questure di Genova, Napoli e Salerno. Nel 2007 è stato assegnato al Compartimento Polizia Stradale per la Calabria ove è stato dirigente provinciale della Sezione di Crotone.

Successivamente è stato assegnato al Compartimento Polizia Stradale per la Campania e poi ha svolto l’incarico di Direttore del II Settore presso la Sezione Polizia Stradale di Napoli. Dal 2011 al 2015 ha diretto la Sezione Polizia Stradale di Benevento per poi approdare alla provincia irpina.

Il dott. Alfano, nel solco della continuità con il suo predecessore, si propone di realizzare un’efficace azione di vigilanza sulle principali arterie stradali della provincia, ponendo in essere mirate azioni di contrasto ai comportamenti di guida più pericolosi al fine di garantire la sicurezza della circolazione e ridurre l’incidentalità stradale.

Particolare attenzione sarà posta anche a tutte quelle iniziative di natura prevenzionale ed educativa che hanno come obiettivo promuovere il rispetto delle regole ed infondere nella collettività una cultura della sicurezza stradale sempre più consapevole e radicata.

