10:55:54 "Le prossime elezioni regionali non serviranno solo a rieleggere il presidente Vincenzo De Luca e i nuovi consiglieri regionali.

Questo appuntamento deve essere vissuto da tutti i cittadini della nostra regione con grande intensità per l’altissimo significato politico che porta con sé."

Inizia così Giuseppe Razzano, già candidato a Sindaco del centrosinistra a Maddaloni e ora candidato alle elezioni regionali nella lista De Luca Presidente.

"Nei difficili mesi dell’emergenza coronavirus è emersa finalmente, grazie alla verità dei fatti, l'autentica immagine del popolo campano.

Nonostante i numerosi tentativi di mistificazione a nostro danno, l’Italia e il Mondo hanno potuto sapere che, oltre ai guasti di un sistema contro cui dobbiamo continuare a lottare, esiste un luogo meraviglioso non solo per la pizza, il sole e il mandolino.

La Campania delle Eccellenze è venuta fuori con tutta la sua forza in un momento difficile e di emergenza per la vita dell’intero Paese.

Sono i nostri ospedali ad essere assurti a modello di sicurezza, sono i nostri operatori sanitari che hanno individuato la cura per arginare questo terribile virus. E' il nostro popolo ad avere dimostrato di saper vivere i momenti difficili con fierezza, rispettando le regole e soprattutto con spirito di solidarietà.

E' la nostra regione ad avere avuto la migliore gestione politica e amministrativa sotto ogni profilo.

Per questo io vi dico #jammèja, diamoci la mano e insieme opponiamoci energicamente a chi ha sempre disprezzato la nostra regione e oggi ci fa visita agitando la bandiera del populismo per colonizzarci".