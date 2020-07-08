10:37:50 Super asso, un altro colpo da maestro che porta ancora la firma della dg Rosalia Santoro in casa Volalto 2.0 Caserta che quest’anno vuole bucare il taraflex con le sue bocche da fuoco!

Arriva dalla nazionale del Montenegro, la top player internazionale Tatjana Bokan, schiacciatrice-ricevitrice, dal servizio e dall’attacco micidiale e perfetta in ricezione.

Tatjana, per tutti Tanja, 186 cm, classe 1988, arriva dal Montenegro e non ha bisogno di presentazioni!

Top indiscussa, ben conosciuta in Italia e nel mondo, è titolare nella nazionale del Montenegro ed ha carriera e palmares zeppi di premi, onori e riconoscimenti.

Ha vinto di tutto ed ha statistiche e percentuali al top.

Elencare tutti club in cui ha giocato Tanja sarebbe lunghissimo, ricordiamo lo Zok Luka Bar, Nis Spartak, ASPTTMulhouse, RS Cannes, Hisamitsu Springs, Azerrail Baku, Jakarta PGN Popsivo, Bekescsabai Roplabda SE, Zhejiang- Cina, Cheri Tiggo Crossover.

In Italia ha giocato a Soverato nel 2010 e a Pesaro nel 2017.

Conosciuta per il suo attacco che è il suo punto di forza e per il servizio, è perfetta anche in ricezione e questo fa di lei un outside completo e una certezza assoluta in campo.

Tatjana, oltre ad essere una top player è anche una donna bellissima ed affascinante ed ama le sfide, soprattutto quelle difficili.

Torna in Italia entusiasta di arrivare in Campania perché come dice lei stessa: “Amo il mare, il sole, e la Campania è una regione fantastica e bellissima. Sono oltremodo felice di venire a Caserta, la città della reggia e sono davvero orgogliosa di far parte del club Volalto 2.0, ho conosciuto la proprietà telefonicamente e non ho esitato ad accettare subito.

Sono una che non molla mai e soprattutto in quest’anno così difficile a causa del Covid-19, voglio vincere, vincere e vincere ancora! Con le mie compagne di squadra spero di dare tutto per volare quanto più in alto possibile con la Volalto 2.0”.

Quest’anno la potenza in attacco , l’affidabilità in ricezione e il grande fascino di Tatjana Bokan sono a Caserta!

BENVENUTA TANJA!