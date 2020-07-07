CESA. “Ho da dare ai miei concittadini cesani una bella notizia per quanto concerne l’apertura di nuove attività commerciali - spiega il già vice coordinatore del Forum dei Giovani, Antonio Borzacchiello che aggiunge:

“tre nostri giovani, con coraggio e tanto entusiasmo hanno deciso di restare a Cesa ed investire nel nostro Comune. In prossima apertura un barbiere con solarium del giovane Giacomo Fiorillo ed una pizzeria/pub dei fratelli Francesco ed Antonio Bortone. Entrambe le attività nasceranno a breve nel nostro centro storico, in Piazza De Michele.

Le mie congratulazioni ed il mio grosso in bocca al lupo ai nostri giovani. Il compito di tutti noi, cittadini di Cesa, è quello di supportarli ed aiutarli a crescere, senza dimenticare che il commercio cittadino resta vivo se tutti noi spendiamo a Cesa e sosteniamo tutte le nostre attività commerciali presenti sul nostro territorio”.

Nel mese di febbraio, ricorda Borzacchiello: con l’Assessore al lavoro Sonia Palmeri, giunta a Cesa per il convegno sulle opportunità lavorative della Regione Campania, ufficializzammo la notizia di tre giovani del nostro Comune che, cogliendo l’opportunità messa in campo da Garanzia Giovani, hanno ottenuto un finanziamento per aprire nuove attività commerciali.

Nello specifico le attività finanziate furono: “Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari” poi “Ristorazione con somministrazione” ed infine un’attività di “Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini”.

“Garanzia Giovani, Farsi Impresa e Resto al Sud, sono solo alcune delle tante opportunità messe in campo dalla Regione Campania per rilanciare il lavoro e l’occupazione: “Finanziamenti a fondo perduto per giovani, disoccupati ed ex percettori di ammortizzatori sociali”, occasioni da non lasciarsi sfuggire.

Al momento altri giovani, grazie a queste misure, hanno iniziato un percorso per informarsi, essere guidati ed ottenere un sostegno per aprire la propria attività commerciale ed imprenditoriale. Grazie a ciò ho avuto la conferma – conclude Borzacchiello, che c’è gran voglia di costruirsi un futuro ed oggi i giovani grazie alla preziosa informazione che riusciamo a mettere in campo, al sostegno della Regione Campania e dei professionisti del settore presenti sul nostro territorio, sono maggiormente incoraggiati e fiduciosi nel percorrere questa strada e diventare imprenditori di se stessi”.

Insieme costruiremo il nostro Futuro Cesano!

Antonio Borzacchiello