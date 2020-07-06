14:21:54 Dieci aziende di eccellenza operanti nella provincia di Caserta sono state premiate come realtà tra le più performanti della Campania, ricevendo il Premio “Industria Felix”, giunto alla sua terza edizione.

A Napoli, presso l’Auditorium della Regione Campania, alla presenza del Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, le imprese casertane hanno ricevuto il riconoscimento sulla base di un’indagine condotta da “Industria Felix Magazine” in collaborazione con l’Ufficio Studi di Cerved sui bilanci dell’anno fiscale 2018 (gli ultimi disponibili nel complesso) di 12mila società di capitali con sede legale in Campania e fatturati sopra il milione di euro in fase pre Covid-19.

Per quanto riguarda la provincia di Caserta, i riconoscimenti sono andati alle seguenti aziende: Cilento, Fattoria Reale di Torcino Società Agricola, Futura Line Industry, It Centric, Lapo Compound, Lillo, Lsm, Multicedi, Proma, Saima. “E’ un segnale importante per le nostre imprese, – ha spiegato il presidente di Confindustria Caserta, Luigi Traettino – che mostrano dinamismo e notevoli capacità di resistenza alle avversità.

L’area industriale della provincia di Caserta è una delle più estese e importanti del Mezzogiorno e vanta delle realtà di eccellenza, che, nonostante i problemi storici, acuiti in questo periodo dall’emergenza Covid, riescono a mantenere alti livelli di competitività sia sul mercato interno che su quello estero. Il premio è un motivo di speranza per il nostro sistema industriale ma anche una ragione per rafforzare la consapevolezza delle notevoli potenzialità che esistono”.

I premi consegnati alle aziende casertane hanno ribadito la crescita complessiva del comparto industriale sul territorio, che ha fatto registrare, tra le realtà con un fatturato superiore al milione di euro, risultati importanti. In questa categoria di imprese, infatti, in termini di fatturato la provincia di Caserta (i dati si riferiscono al 2018) si piazza al secondo posto dietro Napoli, con una quota di 15 miliardi di euro. Da registrare, infine, che l’azienda Lapo Compound, la cui Presidente e Amministratrice Delegata è la vicepresidente di Confindustria Caserta, Clelia Crisci, ha ricevuto il Premio “Industria Felix” per il terzo anno consecutivo.