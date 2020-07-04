18:04:30 In Campania la scuola inizierà il 24 settembre. Una scelta anticipata da tempo dall'assessore regionale all'Istruzione, Politiche Sociali e Giovanili Lucia Fortini, ma fatta ieri dopo il tavolo con i sindacati e le associazioni di genitori.

"Una decisione - dichiara l'assessore- presa con rabbia ed amarezza ma non c'era altra possibilità.

Aprire il 14, come ha suggerito la Ministra, e poi chiudere per la preparazione dei seggi elettorali in vista del voto del 20 e 21 settembre, avrebbe significato mandare i ragazzi a scuola per non più di tre giorni, considerato che in tutti gli istituti l'inizio delle lezioni è sempre scaglionato tra le diverse classi.

E questo non è serio, per i docenti, per gli studenti, per le famiglie.

Mai come quest'anno, che ha così profondamente ferito il mondo della scuola, il ritorno tra i banchi deve essere un momento solenne.

L'istruzione è un diritto e dunque lo Stato ha il dovere di tutelarlo e di garantirne sempre l'esercizio. Anche prima delle elezioni".