11:05:00 Gli insegnanti hanno manifestato ieri, dalle ore 10,30 presso l’Ufficio Scolastico Regionale della Campania, a Napoli, contro i procedimenti che rallentano la mobilità interprovinciale.

Sono tante le drammaticità che immobilizzano fuori provincia di residenza migliaia di insegnati oltre la propria provincia di residenza, ricordiamo che chi per svariati motivi assume un contratto a tempo indeterminato fuori provincia gli verrà negato il 70% delle disponibilità nei procedimenti di mobilità territoriale rispetto al personale assunto nella propria provincia.

Il comitato Docenti Immobilizzati, l'Associazione Movimento Docenti Caserta, ANGSA Campania, IO SPICCO IL VOLO, C.D.S.S NOI CI SIAMO, Associazione Insegnanti in movimento si sono riuniti stamattina in una manifestazione pacifica presso l’Ufficio Scolastico Regionale della Campania per rivendicare il proprio diritto alla mobilità e al ripristino di un ordine meritocratico all’interno del comparto scuola a garanzia del diritto allo studio dello studente.

A sostegno dei docenti, le associazioni dei genitori, che chiedono garanzie certe per i propri figli nel loro rientro a scuola.

Verso le 11 i portavoce delle associazioni hanno incontrato il Direttore Regionale dell 'USR Campania, la Dott.ssa Luisa Franzese.

Alla Dott ssa Franzese sono state esposte le problematiche dei docenti ed illustrato le proposte formulate dai Comitati. In particolare, la Dott.ssa ha tranquillizzato i docenti sulle assegnazioni provvisorie, garantendo che entro il 31 agosto rermineranno tutte le operazioni di assegnazione, senza ritardi.

Per proposte relative all'organico, pur manifestando solidarietà ai docenti, ha dichiarato l'impossibilità di prendere impegni immediati. Ha comunque garantito di valutare attentamente le nostre proposte e di convocare a breve i portavoce dei comitati, con i quali organizzare un piano di lavoro e definire quali di queste proposte potranno essere da lei appoggiate e presentate agli organi competenti.

Ricordiamo che le proposte riguardano in linea generale, la trasformazione dell'organico, l'introduzione di liste chiare e precise sulle precedenze.

AGRIGENTO i comitati di docenti immobilizzati:

DOCENTI IMMOBILIZZATI Siciliani ante 2015,

DISA 2014 e ASSOCIAZIONE INSEGNANTI IN MOVIMENTO attraverso la pagina Facebook

#Adottaundocenteimmobilizzatotitolarefuorisede

lanciano una iniziativa a sostegno dei docenti campani.

Coordinamento Docenti Immobilizzati