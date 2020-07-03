Banner-MutuaBccSpettacolo
kona ottobre 2025
FIAS_CASERTA
icauto_2023_250x250
tucson ottobre 2025

Pin It
Whatsapp

19:24:29 In piena attività il Centro Democratico di Caserta guidato dal segretario provinciale Giuseppe Riccio che all’incessante lavoro di costruzione della lista per le imminenti elezioni regionali non perde di vista il radicamento del partito su base provinciale con la nomina di Drusilla De Nicola a coordinatrice provinciale delle donne.

Avvocato cassazionista 58 anni, sposata da oltre 30 anni due figli giovani professionisti. Da oltre 20 anni impegnata nella tutela delle donne vittime di violenza e nelle azioni a contrasto del fenomeno.

Presidente della Commissione pari opportunità del Comune di Caserta e componente della precedente CPO. Segretario del Movimento Forense di Santa Maria CV.

L’avv. Drusilla De Nicola, attuale segretaria cittadina del comune capoluogo del CD, dopo aver dimostrato, con passione e impegno l’attaccamento al partito di Tabacci ha difatti accettato, dal coordinatore provinciale Pino Riccio, l’incarico di rappresentare le donne di Centro Democratico nella provincia di Caserta con l’intento di far aderire formalmente tutti i simpatizzanti e costruire un partito in grado di essere punto di riferimento di quell’elettorato moderato che da tempo invoca politiche concrete e capace di assicurare sviluppo, lavoro e vivibilità cittadina.

Drusilla De Nicola nel ringraziare il coordinatore provinciale ing. Giuseppe Riccio per la fiducia accordatami, dichiara: Ho accettato con entusiasmo nella convinzione di poter dare un contributo fattivo al progetto di Centro Democratico e nella certezza che con le mie amiche ed i miei amici saremo in grado di costruire un partito radicato sul territorio che sappia dare risposte alla nostra comunità.  

CASERTAFOCUS.NET

SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA

CASERTAFOCUS.NET

dove_trovarci

Ultimi Articoli

Ottobre 2025
DLMMGVS
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Articoli più letti

Prev Next

LE NOTIZIE DEL GIORNO DELL’10 OTTOBRE …

12-10-2025 Hits:240 dall'italia e dall'estero La Redazione

Mo: Merz, 'Germania stanzierà 29 mln di euro per gli aiuti umanitari a Gaza’

Read more

BUON COMPLEANNO - Tanti auguri a Pasqual…

30-09-2025 Hits:626 L'angolo delle Dediche La Redazione

Buon compleanno.

Read more

BUON COMPLEANNO - Tanti auguri a Cristia…

29-08-2025 Hits:950 L'angolo delle Dediche La Redazione

14:03:21 Auguri di buon compleanno Cristian Piccirillo per i suoi 19 anni.

Read more
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next