19:24:29 In piena attività il Centro Democratico di Caserta guidato dal segretario provinciale Giuseppe Riccio che all’incessante lavoro di costruzione della lista per le imminenti elezioni regionali non perde di vista il radicamento del partito su base provinciale con la nomina di Drusilla De Nicola a coordinatrice provinciale delle donne.

Avvocato cassazionista 58 anni, sposata da oltre 30 anni due figli giovani professionisti. Da oltre 20 anni impegnata nella tutela delle donne vittime di violenza e nelle azioni a contrasto del fenomeno.

Presidente della Commissione pari opportunità del Comune di Caserta e componente della precedente CPO. Segretario del Movimento Forense di Santa Maria CV.

L’avv. Drusilla De Nicola, attuale segretaria cittadina del comune capoluogo del CD, dopo aver dimostrato, con passione e impegno l’attaccamento al partito di Tabacci ha difatti accettato, dal coordinatore provinciale Pino Riccio, l’incarico di rappresentare le donne di Centro Democratico nella provincia di Caserta con l’intento di far aderire formalmente tutti i simpatizzanti e costruire un partito in grado di essere punto di riferimento di quell’elettorato moderato che da tempo invoca politiche concrete e capace di assicurare sviluppo, lavoro e vivibilità cittadina.

Drusilla De Nicola nel ringraziare il coordinatore provinciale ing. Giuseppe Riccio per la fiducia accordatami, dichiara: Ho accettato con entusiasmo nella convinzione di poter dare un contributo fattivo al progetto di Centro Democratico e nella certezza che con le mie amiche ed i miei amici saremo in grado di costruire un partito radicato sul territorio che sappia dare risposte alla nostra comunità.