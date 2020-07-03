18:44:44 Da quando mi occupo di politica ho sempre valutato la persona, perché è da lì che parte l’energia. Ho sempre dato prima spazio al percepire come sono le persone ed il mio intuito non mi ha mai tradito.

Perché De Luca? Perché è un uomo d’azione. Preferisco gli uomini d’azione, che sanno affrontare le situazioni in maniera energica e positiva.

In un momento storico in cui l’emergenza sanitaria ha messo a dura prova tutti i comparti economici e sociali della nazione, destabilizzando tutti i collegamenti tra politica e cittadini, Vincenzo De Luca ha saputo con grande impegno e spirito d’azione fronteggiare l’emergenza dando ai cittadini campani tutela e sicurezza economica e sociale, creando pur nella difficoltà, coesione e speranza.

Il programma politico di Noi Campani è in perfetta sinergia con l’azione impressa dal Governatore De Luca, improntato sulla proposta reale e chiara ai cittadini, i quali devono sentire che l’ente regionale c’è e che lavora per loro. Sono una persona aperta, schietta, propositiva e soprattutto d’azione e mi rivedo nella spinta propulsiva che la prossima legislatura della Regione Campania vuole imprimere.

Credo in un nuovo futuro, quello fatto da uomini d’azione che amano la propria terra, io ci sono!!!!!

Steve Stellato