17:36:44 Venerdì 3 luglio, sono stati presentati i primi candidati della lista dei Verdi-Europa Verde per le elezioni regionali in Campania al Gambrinus di Piazza Trieste e Trento a Napoli.

Hanno presenziato il coordinatore della Federazione nazionale dei Verdi e commissario straordinario per la Campania Angelo Bonelli, il consigliere regionale del Sole che Ride Francesco Emilio Borrelli, il promotore di Europa Verde in Campania Dino Di Palma e i componenti del Gruppo di Coordinamento per le elezioni: Fiorella Zabatta, Paolo Tozzi, Donato Lettieri, Giovanni Sabatino, Sofia Esposito, Rita Martone, Luigi Esposito.

Tra i candidati della lista vi sono l’attuale Consigliere Regionale Borrelli; Dino Di Palma, ex presidente della Provincia di Napoli; Gennaro Palma, ex operaio della Whirpool; Salvatore Iavarone, ex presidente di Legambiente di Afragola.

“Abbiamo presentato con largo anticipo una parte dei candidati perché abbiamo deciso di non partecipare ad aggregazioni, cricche e situazioni strane che si creano in politica, noi vogliamo un risultato chiaro e netto puntando sul simbolo di Europa Verde.

Il nostro gruppo alle prossime elezioni sosterrà la candidatura di Vincenzo De Luca alla presidenza della Giunta Regionale.

Tra i nostri candidati ci sono persone che hanno storie individuali molto toccanti che hanno deciso di dare una mano alla propria regione e hanno deciso di farlo non noi perché hanno visto in noi l’interlocutore più sano e che ha fatto tante battaglie per l’ambiente ed il bene comune.”- sono state le parole del Consigliere Borrelli.

“Alcuni che avevano lasciato i Verdi oggi sono ritornati, in noi vedono il futuro del nostro territorio, sono i risultati parlare, abbiamo affrontato tante difficoltà e saputo recuperare situazioni che sembravano irrecuperabili.

Nei prossimi giorni lavoreremo per completare e limare le ultime candidature e per questo ringrazio tutti quelli che stanno collaborando alla formazione delle liste.

Da oggi cominciamo un percorso che ci dovrà portare ad arrivare ad un grande risultato continuando le nostre battaglie contro l’inciviltà, la criminalità e la legalità:”- ha concluso Angelo Bonelli.