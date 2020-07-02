21:20:12 Ecco chi è Giuseppe Alviti candidato alla presidenza della Regione Campania dagli Ecologisti Italiani

Giuseppe Alviti è nominato portavoce ufficiale nazionale della Lega Sud nel Gennaio 2019 dopo aver avuto analogo incarico nel Movimento idea Sociale indicato dallo storico leader On. Pino Rauti.

Nato a Napoli il 22 settembre del 1974 diventa esperto di Arti Marziali, Istruttore Lotta Krav Maga già nei primi anni della sua adolescenza.

Tra i tantissimi riconoscimenti, benemerenze, Diplomi d’onore assegnatigli da Enti e Associazioni prestigiose, ha avuto anche la Medaglia d’Argento al Valor Civile del Comune di Napoli nel 2006, per atti compiuti dal grande valore etico e sociale e il premio Paolo Borsellino per la lotta contro le mafie.

Ex appartenente Forze Speciali Militari, ha ottenuto il brevetto di Paracadutista e il brevetto di “Armaiolo Sperimentatore Collaudatore A Tiro”, rilasciato dallo stesso Ministero della Difesa.

Vari attestati e Benemerenze gli sono state assegnate per Attività Sociali da Enti Istituzionali quali Asl Regione Campania, ed è attualmente socio onorario dell’Associazione culturale “Il salotto di Tina Piccolo”. Ha meriti letterari per liriche ed aforismi.

Ha fondato il Movimento Politico per la legalità assieme al dottor Loffredo Miano e l’imprenditrice Anna Pacella. In politica è stato candidato sindaco di Torre del Greco (Napoli) e di Pompei (Napoli) oltre ad essere un sindacalista di ferro che gli è valso la nomina dal 2006 di presidente nazionale delle Guardie particolari Giurate, lavoro che attualmente svolge sia da portavoce Rsu e sia da dipendente stesso di una delle più rinomate società di vigilanza presenti sul territorio.