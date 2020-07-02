Banner-MutuaBccSpettacolo
16:49:54 “La proposta avanzatami qualche giorno fa dal senatore Domenico De Siano di presiedere il coordinamento provinciale di Forza Italia mi onora, preferisco però rinunciarvi e continuare a sostenere il partito da militante.

Credo che l’onorevole Antonio Pentangelo, attuale coordinatore, stia facendo un ottimo lavoro.

Il mio auspicio è che dopo le Regionali possa aprirsi una nuova e grande stagione congressuale dove i giovani e capaci amministratori possano concorrere agli organismi elettivi sia provinciali che cittadini”.

Lo scrive su Facebook il capogruppo regionale campano di Forza Italia Armando Cesaro.

