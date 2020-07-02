10:19:29 Sabato 4 luglio 2020, alle ore 18.00, a Casal di Principe, si terrà una cerimonia di consegna del “Premio Nazionale Don Diana – Per amore del mio Popolo”, dedicato al parroco ucciso dalla camorra.
Alla cerimonia interverrà il Ministro della Salute e coordinatore nazionale di “Articolo Uno” Roberto Speranza ed il Procuratore Nazionale Antimafia Federico Cafiero De Raho.
Ad accogliere il ministro ci saranno anche il coordinatore provinciale di Articolo Uno Caserta Alessandro Tartaglione ed il coordinatore regionale di Articolo Uno Campania Michele Gravano.
Il Premio Nazionale don Diana, è stato istituito nel 2011 dal Comitato don Peppe Diana, dal coordinamento provinciale casertano dell'associazione Libera e dalla famiglia del sacerdote ucciso il 19 marzo del 1994 nella sagrestia della chiesa San Nicola di Bari.