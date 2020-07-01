21:31:17 Via libera a calcetto e basket dal 6 luglio, sì al ballo nelle discoteche (da sabato 4) in entrambi i casi rispettando le norme del protocollo.

Sono alcune delle misure previste in un'ordinanza che sarà firmata stasera dal governatore della Campania Vincenzo De Luca: tra l'altro si prevede la conferma del divieto di vendita di alcolici da asporto - e del consumo di tali bevande in luoghi pubblici - a partire dalle 22.

Il presidente della Regione cancella invece i limiti di orario di chiusura di bar, ristoranti, gelaterie, pub ed altri esercizi di ristorazione, che non avranno più obbligo di somministrazione al banco o ai tavoli.

Via libera da subito alle bande musicali, e alle sagre dal 10 luglio; stop ai limiti di presenza sulle imbarcazioni da diporto purché nel rispetto della capienza omologata.

L'Unità di Crisi avvierà un'istruttoria volta alla modifica degli attuali limiti di presenza sui mezzi di trasporto regionali, anche marittimi, in ogni caso nel rispetto delle esigenze di sicurezza dell'utenza.