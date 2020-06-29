Banner-MutuaBccSpettacolo
22:02:29 Il Comune di San Felice a Cancello non ha ottemperato a quanto ordinato dal TAR Campania con la sentenza n°1024/2020 del 11/02/2020, per cui l’Avvocato amministrativista Paolo Centore ha proposto formale istanza di insediamento al Prefetto di Caserta presso il Comune quale Commissario ad acta nell’interesse della Prof.ssa Antonella Carfora.

Con la richiamata pronuncia  il TAR Campania aveva accolto il ricorso proposto dall’amministrativista casertano contro il Comune di San Felice a Cancello per il silenzio che l’ente locale aveva serbato a fronte di un’istanza della prof.ssa Antonietta Carfora, finalizzata all’adozione di provvedimenti tesi a far rimuovere i rifiuti che stazionavano e stazionano sul pubblico marciapiede davanti alla propria abitazione nel parco residenziale “Luigi Carfora”.

La Prof.ssa Carfora si lamentava del fatto che, nonostante l’amministrazione comunale abbia regolato le modalità di raccolta porta a porta dei sacchetti, i bidoni ed i sacchetti delle abitazioni del parco ove abita sono costantemente abbandonati lungo il marciapiede pubblico davanti alla propria abitazione, anch’essa afferente al condominio.

Il TAR Campania, accogliendo il ricorso proposto dall’avvocato Paolo Centore, aveva ordinato al Comune di San Felice a Cancello di provvedere entro trenta giorni,  nominando il Prefetto di Caserta quale commissario ad acta, ed ha disposto la trasmissione degli atti alla procura regionale della corte dei conti.

Nei successivi trenta giorni però l’ente locale non ha provveduto, costringendo il legale  notificare, al Prefetto di Caserta, l’istanza di insediamento presso il Comune quale Commissario ad acta,

 

