20:54:02 MONDRAGONE. E' durato due minuti il comizio di Matteo Salvini a ridosso della mini zona rossa di Mondragone.

Le contestazioni di un nutrito gruppo di antagonisti, accompagnate dal lancio di bottigliette d'acqua, cui le forze dell'ordine hanno risposto con l'uso dei manganelli per allontanare i più scalmanati, hanno impedito al leader leghista di proseguire.

«W la gente perbene di Mondragone italiani e stranieri che siano - le parole del senatore prima che scoppiassero i tafferugli -.

Mi spiace - ha detto - ci sia qualche balordo dei centri sociali che preferisce l'illegalità.

Vanno bene le contestazioni ma la maleducazione lasciatela a casa».

«Era mio dovere esserci - ha concluso prima dello stop - e ci tornerò giorno dopo giorno per le persone per bene di Mondragone».

Nonostante il breve intervento quello che si è appena concluso è stato un pomeriggio lunghissimo.

Carica di alleggerimento da parte delle forze dell'ordine per disperdere gli attivisti che attendevano l'arrivo di Matteo Salvini a Mondragone, in un clima di crescente tensione.

I manifestanti avevano circondato poco prima una auto blu, credendo che all'interno ci fosse il leader della Lega, colpendola con calci e pugni.

Dopo lo striscione "pro" Salvini, dallo stesso stabile dei palazzi ex Cirio, quello abitato da italiani, spuntano anche scritte contro il leader della Lega.

"Salvini non sei il benvenuto" e "Salvini torna nella fogna" è scritto su striscioni affissi ad un balcone al penultimo piano; segno che tra gli stessi italiani non c'è unanimità di vedute sulla visita di Salvini.

Intanto un gruppo di cittadini mondragonesi ha predisposto una petizione da inviare al ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, in cui si chiede "di liberare i palazzi ex Cirio dal degrado".

La petizione ha raggiunto oltre 400 firme in due giorni.

"Salvini sciacallo, Mondragone non è una passarella" è lo striscione srotolato da alcune decine di attivisti del comitato "Mondragone non si lega" nella rotonda di via Domitiana, fronte ai palazzi ex Cirio.

«Salvini - spiega un militante di Resistenza Democratica - non è un personaggio gradito, e qui non è il benvenuto».

«La violenta contestazione arginata dalle forze dell`ordine impegnate a Mondragone sono un ignobile attacco alla democrazia, perpetrato su comando delle forze del centrosinistra.

La contestazione verbale è una cosa, gli assalti sono altro.

I mondragonesi non c`entrano con quello che sta accadendo, si tratta di facinorosi organizzati provenienti dal Napoletano che con il territorio e con questa emergenza non hanno nulla a che vedere».

Così il consigliere regionale della Lega Gianpiero Zinzi.

«A Mondragone un gruppo di facinorosi di sinistra ha impedito a Matteo Salvini di parlare!

Grazie alle forze dell'ordine, che anche oggi, hanno garantito la nostra sicurezza nonostante una violenza inaudita e ingiustificabile dei centri sociali!

Qualcuno ha interesse a non dar voce ai problemi e alle istanze del territorio!».

Lo scrive su Facebook l'eurodeputato della Lega Valentino Grant.

« “Le contestazioni organizzate e violente messe in atto a Mondragone contro la Lega e Matteo Salvini rappresentano un atto contro la libertà di parola», così su Twitter Stefano Caldoro, capo della opposizione di centrodestra in Consiglio regionale e candidato presidente in Campania.