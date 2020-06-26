20:29:39 Sono stato eseguiti 730 tamponi a persone dei palazzi ex Cirio, che da lunedì è zona rossa a causa di circa 43 contagi da coronavirus, diffusi in particolare nella comunità bulgara che abita lì.

Poi il personale dell'Asl di Caserta si è spostato in piazza Crocelle e piazza Falcone per praticare i test ai cittadini su base volontaria.

La vicenda è stata scoperta con una donna bulgara incinta che in ospedale è risultata positiva.

Dopo una notte di tensione è stata una mattinata di relativa calma nella zona rossa.

Sono stati inoltre rintracciati i quattro bulgari positivi che erano riusciti a dileguarsi violando la zona rossa, anche se circolano voci non confermate di altri 7-8 bulgari positivi che sarebbero spariti.

Gli inquilini bulgari sono rimasti nelle loro case, perlopiù affacciati ai balconi, così come quelli italiani; l'area è stata maggiormente sigillata con il posizionamento di jersey in cemento.

Un momento di tensione c'è stato quando un italiano, padre di una ragazza residente nei palazzi ex Cirio, è entrato e uscito dalla zona rossa, ed è stato fermato dai militari, ma la situazione è rientrata.

Intanto il sindaco Virgilio Pacifico ha lanciato un appello alla cittadinanza invitandola a fare i tamponi, e a presentarsi alle due postazioni Asl realizzate in piazza Falcone e piazza Crocelle.

"Cari concittadini di Mondragone - scrive il sindaco in una nota - ritengo opportuno e necessario che si sottoponiate, gratuitamente, all'esame del tampone per rilevare l'eventuale presenza del Coronavirus.

Un esame di routine per gli istituti medici, che si esegue rapidamente ed è indolore".

“L’emergenza di Mondragone è di queste ore e nasce da ordinanze sbagliate e dalla mancata prevenzione sanitaria e sociale”.

Lo dice Stefano Caldoro, capo della opposizione di centrodestra in Consiglio regionale e candidato presidente in Campania.

“C’è - dice - solo un responsabile: chi guida la Regione oggi. Oggi e non cinque, dieci o cento anni fa. Chi dice questo, scaricando la responsabilità su Sindaci, Prefetti, Questori e Ministri, mente!”.

“Ora serve garantire i cittadini, la loro salute, la sicurezza così come ha fatto il Presidente della Provincia di Caserta che ha deciso un intervento straordinario di sanificazione nel territorio comunale.

Si è sostituito, opportunamente, alla Regione Campania ferma e inadempiente”.

“In questi giorni continuo a seguire, in stretto contatto con Giorgio Magliocca e le Istituzioni preposte alla sicurezza, la drammatica situazione”.

“Le Istituzioni devono risolvere i problemi ed essere protettive e mai punitive” conclude.