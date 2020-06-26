16:54:20 AVERSA. Buongiorno Mariano. Hai 21 anni, abbastanza per essere Consigliere Comunale ad Aversa, seconda città della Provincia di Caserta, e riferimento dei giovani di area Renziana non solo in Campania.

Un tuo coetaneo, prima di candidarsi alle Regionali, ci penserebbe più di due volte. La tua scelta di farlo da cosa deriva?

Più che scegliere di candidarmi, ho dato al momento una disponibilità. La stessa è nelle mani del Partito e dei sui referenti nazionali e regionali. quindi siamo appena all'inizio del percorso che insieme a tanti amici di tutte le età (e ci tengo a sottolineare questo aspetto) abbiamo deciso di intraprendere.

Poniamo che tale candidatura vada in porto: Mariano Scuotri si presenta agli elettori con il suo entusiasmo e i suoi temi. Quali?

Innanzitutto non si presenta solo Mariano ma un team che vede in me, e non mi spiego ancora il perché, una sintesi di un percorso politico iniziato alcuni anni fa, che ci ha portato da storie personali diverse a rappresentare al congresso del Partito Democratico l'area Giachetti in provincia di Caserta. Come ancora ricorda Roberto ci siamo divertiti e se penso al risultato della mozione in Provincia, dove avevamo come contraltare tutti i parlamentari ed istituzionali a vario livello, devo dire che l’entusiasmo è rimasto quello, se non ancora maggiore.

Dopo quella esperienza, quasi tutti siamo confluiti in Italia Viva e tra di noi abbiamo continuato il percorso da cui siamo partiti. Detto questo sull'entusiasmo, veniamo ai temi.

L’esperienza che sto vivendo come consigliere comunale ad Aversa mi ha imposto di "crescere" rapidamente. Ho dovuto confrontarmi con temi nuovi e da questi ho tratto un insegnamento: occorre riportare nell’ordinario quello che molti considerano straordinario. Si deve proseguire sul solco tracciato dal Governatore Vincenzo De Luca della pratica della buona amministrazione, che ha distinto l’opera del Presidente in questi 5 anni. Sul nostro territorio provinciale bisogna essere vigili affinché non si esca fuori da questo percorso

Sembrano propositi di metodo, più che di merito. La tua candidatura, qualora andasse in porto, raccoglierebbe forse consenso fra i giovani. Ma un Consigliere Regionale lo è di tutti i cittadini. Ci puoi anticipare un tema, che sia per i giovani, e uno che guarda a tutte le fasce d'età?

Per quanto riguarda i giovani, si deve mutuare l'ottima esperienza del Governatore De Luca sul trasporto scolastico gratuito fino ai 26 anni, arrivando alla connettività internet per i ragazzi e le loro famiglie, sia su linea fissa che mobile. Sto approfondendo in questi giorni con la mia squadra sia le soluzioni finanziare sia quelle tecnologiche.

L'esperienza che stiamo vivendo in questo momento ci fa comprendere sempre di più che smart working e didattica a distanza saranno la prossima frontiere, non nascondendo però che le stesse hanno dei limiti di socialità di cui dobbiamo sicuramente tener conto. Per il resto, diciamo che mi focalizzerò su alcuni temi che di fatto limitano la crescita e lo sviluppo della nostra Provincia. Ne posso già indicare uno: la vecchia Alifana, la ferrovia che da Piedimonte Matese, passando per Santa Maria ed Aversa congiungeva l'alto casertano alla città di Napoli, passando per l'agro aversano.

Perché l'Alifana?

Ho avuto modo di affrontare il tema Alifana quando alcune corse della Metroplitana che da Aversa va verso Piscinola sono state soppresse. Nel mio ruolo di consigliere comunale di Aversa ho cominciato ad approfondire il tema ed ho notato come negli ultimi 5 anni, grazie alla gestione dell'ottimo presidente De Gregorio, una azienda di trasporti interamente posseduta dalla Regione come l'EAV (che per come fu gestita durante il periodo Caldoro doveva solo essere dichiarata fallita) ha rilanciato le sue attività riaprendo cantieri incagliati da contenziosi, procedendo a nuove assunzioni e rinnovando il parco dei mezzi di trasporto.

Ho quindi compreso che la soppressione delle corse non era dovuta a cattiva volontà ma semplicemente al fatto che i nuovi locomotori per entrare in esercizio devono attendere due anni di prove, che è previsto il prolungamento da Aversa fino a Santa Maria Capua Vetere e che l'elettrificazione da Santa Maria C.V. a Piedimonte Matese è bloccata da quando il ministro dei trasporti Burlando, e si tratta del 1996 e stavo appena frequentando le scuole elementari.

E’ una tratta ferroviaria questa che interessa più della meta della popolazione della nostra Provincia, che collega le aree interne con la Città di Napoli e, cosa più importante, è che è una società regionale. quindi nelle competenze di un futuro aspirante Consigliere Regionale.