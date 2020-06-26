15:57:36 Il presidente della Provincia di Caserta Giorgio Magliocca, con decreto monocratico presidenziale n. 155, ha dato il via libera al Piano AIB – Antincendio Boschivo per la realizzazione di attività connesse alla lotta attiva agli incendi boschivi in attuazione della Legge 350/2000 e che si sostanzia in un progetto esecutivo per l’organizzazione di squadre territoriali per contrastare gli incendi, per la bonifica dei luoghi percorsi dal fuoco e per il presidio di località a rischio.

Il progetto, dell’importo complessivo di euro 240.000,00, a valere sui fondi ordinari regionali, prevede l’utilizzo degli operai assunti a tempo determinato (OTD) dalla Comunità Montana Zona del Matese, in virtù di un’apposita convenzione sottoscritta, per l’attuazione delle suddette attività in tutti i comuni montani interessati e varie località circostanti.

“Proseguiamo la politica di massima attenzione per il presidio e la salvaguardia del verde sul territorio provinciale – ha dichiarato il presidente Magliocca – ponendo in essere interventi preventivi, ai fini del contrasto e della prevenzione di incendi, insieme ad interventi per la bonifica dei luoghi percorsi dagli incendi”.

Manutenzione delle strade provinciali: approvata progettazione preliminare per circa 1 milione di euro con decreto del Presidente Magliocca

Con decreto monocratico presidenziale n. 154 la Provincia di Caserta guidata da Giorgio Magliocca ha approvato la progettazione preliminare, per un importo complessivo di euro 988.183,97 per lavori di manutenzione straordinaria su tratti della SP. 11 Pontereale, SP. 184 Pietravairano – Vairano, SP. 83 SS. 158 Ailano – Valle Agricola, SP. 89 SS 158 Fontegreca – Gallo – Letino, Sp. 273 Letino – Lago Matese – SP. 149 Ailano – Raviscanina – S. Angelo Piedimonte.

“Proseguono gli interventi tecnici di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza ed ammodernamento della viabilità provinciale – ha dichiarato il Presidente Magliocca – ai fini della salvaguardia della sicurezza e della fruibilità della rete stradale.

Un doveroso ringraziamento va al consigliere provinciale delegato alla Viabilità, Stefano Giaquinto, ed ai consiglieri provinciali, Antonio Diana, Gianluigi Santillo e Vincenzo Golini, per l’encomiabile contributo di attenzione alle problematiche viarie dei territori di competenza”.

Gli interventi tecnici in programma, in particolare, riguarderanno la riqualificazione di tali tratti stradali mediante la ripavimentazione degli stessi, la regimazione delle acque stradali, la installazione di protezione stradale (guard rails) e la protezione di tratti di scarpata stradale.

Gli interventi sono stati autorizzati e finanziati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e fanno parte del programma di manutenzione della viabilità provinciale che l’Ente ha predisposto per l’anno in corso.