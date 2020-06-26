15:14:27 AVERSA. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Alfonso Golia ha approvato una delibera di giunta con cui si da il via libera ad un concorso di idee per la creazione di un brand della Città di Aversa.

“La nostra - spiega il primo cittadino normanno - è una città bellissima, ricca di bellezze ed eccellenze che bisogna valorizzare anche attraverso iniziative di marketing territoriale come la creazione di un brand della città originale e inedit o che evidenzi le peculiarità del territorio”.

Le proposte grafiche dovranno essere inviate entro e non oltre le ore 12 del 31 luglio prossimo. “Con questa iniziativa - aggiunge ancora Golia - vogliamo sostenere il commercio cittadino, principale tessuto economico del territorio. Il nostro centro è già oggi uno dei più belli centri commerciali a cielo aperto, che già attrae migliaia di persone da tutto il comprensorio creando un brand e nuovi servizi ai quali stiamo lavorando vogliamo innescare ulteriori processi di crescita”.

Aversa, mobilità sostenibile: accordo con Ingegneria

Entra nel vivo la collaborazione, già sancita con la firma dell’Accordo Istituzionale, tra l’amministrazione comunale di Aversa, guidata dal sindaco Alfonso Golia, e l’Università della Campania Luigi Vanvitelli. In giunta è stata approvata la delibera, proposta dall’assessore all’urbanistica Eleonora Giovene di Girasole e dall’assessore all’ambiente Elena Caterino, con lo schema di accordo per lo "Sviluppo di studi e buone pratiche modelli innovativi per la mobilità sostenibile" che sarà sottoscritto dal primo cittadino.

“E’ nostra priorità - spiegano gli esponenti dell’amministrazione comunale- ripensare la mobilità cittadina puntando sulla mobilità sostenibile, che rappresenta un fattore fondamentale per lo sviluppo del territorio e per la tutela dell’ambiente. Abbiamo deciso di coinvolgere nuovamente il Dipartimento di Ingegneria, dopo la sottoscrizione dell’accordo per il rilevamento della rete idrica, in questa fase di studio e progettazione per giungere a proposte strategiche valorizzando il capitale umano e il bagaglio di conoscenze che c’è in città”.

L’accordo, che ha la validità di tre anni, prevede anche il ricorso a tesi di laurea, tesi di dottorato, tesi di master, ricerche e laboratori progettuali, sopralluoghi e campagne documentazione grafica e fotografica, eventi pubblici e prototipi sperimentali di intervento.

Aversa, targa per Moro alla stazione

"La città di Aversa renderà omaggio ad Aldo Moro apponendo una targa all'interno della stazione ferroviaria, dove Moro incontrava i suoi studenti nel corso dei viaggi in Puglia".

Lo annuncia il sindaco di Aversa Alfonso Golia dopo che la giunta comunale ha approvato la delibera di indirizzo. "Ringrazio Rfi per aver accolto la richiesta che abbiamo presentato e attraverso cui vogliamo ricordare un grande statista, un grande uomo, barbaramente ucciso dalle Brigate rosse, che aveva un legame con la nostra città".

Stasera sulla pagina Facebook Comunità solidale Aversa il primo cittadino parteciperà ad un webinar dedicato proprio all'attualità del pensiero di Aldo Moro.