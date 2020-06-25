21:28:11 Ha lanciato un video sulla folla da uno dei balconi dei palazzi Cirio.

Grazie ad uno dei tanti video girati è stato individuato e fermato.

Nel corso degli scontri è rimasto ferito anche un rappresentante delle forze dell’ordine.

Intanto tutto il mondo della politica ha commentato in maniera durissima la giornata.

“La Regione Campania fa propaganda e non tutela la salute dei cittadini. Ariano Irpino ieri e Mondragone oggi, due zone rosse abbandonate a loro stesse per gli errori della Regione e dell’unità di crisi. Cosi si mettono a rischio i cittadini ed aumentano i contagi”.

Lo dice Stefano Caldoro, capo della opposizione di centrodestra in Consiglio regionale della Campania e candidato presidente.

“Sono gravissime - rilancia - le responsabilità della Regione e dell’unità di crisi. Su Ariano Irpino ho, dal primo giorno, evidenziato omissioni colpose del vertice della Regione che ha chiuso il Comune per un focolaio e senza garantire le misure sanitarie e di protezione civile necessarie: rafforzare con uomini e mezzi il presidio sanitario e il 118, garantire il percorso triage, informare e disporre controlli severi in uscita ed entrata”.

“Nulla - aggiunge - di tutto questo è stato fatto, si è isolata la popolazione e si è generato il panico. Sono aumenti i contagi nell’ospedale, che successivamente si è scoperto il vero focolaio, non era non l’inesistente ‘festino di Carnevale’”.

“Oggi a Mondragone gli stessi gravissimi errori. Assenze, omissioni ed inadeguatezza quando si interviene. Ancora una volta, infatti, chi firma l’ordinanza - ricorda - si limita a chiudere le persone in casa ma non interviene né sul piano sanitario, né su quello sociale per arginare le difficoltà che stanno vivendo i cittadini.

Ad oggi non esiste un centro operativo per garantire assistenza ai cittadini, e le disinfestazioni della zona, non ancora realizzate, sono affidate alla estemporaneità degli Enti locali”.

“Queste scelte mettono a rischio la salute dei cittadini” conclude

M5S, Ciarambino: “Mondragone, De Luca si limita a ordinanza spot e abbandona comunità a se stessa”

La candidata alla presidenza della Regione Campania: “Bisognava intervenire fin da subito con mediatori culturali e protezione civile”

“Quello che sta accadendo in queste ore a Mondragone è l’epilogo di quanto avevamo denunciato fin dal primo giorno, quando con i nostri attivisti sul posto abbiamo dimostrato l’assoluta assenza di qualunque forma di controllo.

Non è stata messa in campo alcuna misura di carattere sanitario, né è stato previsto il coinvolgimento, che sarebbe stato più che opportuno, della Protezione civile. E’ la dimostrazione che le ordinanze di De Luca sono solo spot sulla carta, conditi da metafore buone per le sue dirette e per ispirare le gag di Crozza, e che se in questa regione stiamo uscendo da questa emergenza non con le ossa rotte, è solo per il senso di responsabilità dei nostri cittadini.

Bisognava prevedere una task force operativa sul territorio, con mediatori culturali ed esperti che intervenissero anche sul piano sociale, oltre che su quello sanitario. E non parliamo con il senno di poi, ma in linea con una delle tantissime proposte che abbiamo prodotto nella fase più acuta dell’emergenza sanitaria”. Lo dichiara la candidata del Movimento 5 Stelle alla presidenza della Regione Campania Valeria Ciarambino.

“Fare un provvedimento e poi abbandonare una comunità a se stessa – prosegue Ciarambino - è il leit motiv della gestione dell’emergenza da parte di De Luca. Di cittadini malati e abbandonati nelle loro abitazioni ne abbiamo perso il conto.

E oggi, a causa dell’arroganza mista alla distrazione da campagna elettorale del governatore uscente, si rischia di far estendere un focolaio che poteva essere contenuto facilmente e con misure adeguate, mettendo a serio rischio un’intera comunità”.

CAMPANIA, MOLTENI (LEGA): “DE LUCA IL BULLO PIAGNUCOLA E CHIEDE AIUTO PERCHÉ NON SA RISOLVERE IL PROBLEMA DI MONDRAGONE”

“Aveva accusato il governo di scaricare le decisioni anti-Covid sulle Regioni, poi aveva annunciato di voler bloccare l’ingresso di italiani in Campania, quindi aveva parlato di lanciafiamme contro gli assembramenti.

Alla prova dei fatti, il bullo Vincenzo De Luca si ritrova un focolaio a Mondragone e per risolvere la situazione corre a piagnucolare al Viminale. Troppo tardi: si segnalano lanci di pietre e sedie, auto danneggiate, insulti alle Forze dell’Ordine. Dov’è il lanciafiamme?”. Lo dice Nicola Molteni, segretario della Lega in Campania.

FDI CASERTA CERRETO: A Mondragone emergenza sanitaria rischia di diventare emergenza sociale“

Quello che stà avvenendo in queste ore a Mondragone assume toni drammatici, e il tutto perché ancora una volta i toni trionfalistici del governatore De Luca declamati a tutto spiano hanno oggi palesato tutte le difficoltà della realtà, quella di Mondragone, dove la regione sconta un colpevole ritardo, e un emergenza sanitaria quella del palazzo Cirio occupato da Bulgari Rom ed anche italiani che vede ormai da giorni il protrarsi di un pericoloso focolaio incontrollato oggi rischia di esplodere in tutta la drammaticità di un dramma sociale con tutte le ripercussioni che si potrebbero avere per la stagione balneare e turistica alla quale la città faticosamente ma orgogliosamente stava cercando di affrontare .

Da giorni afferma Cerreto, commissario provinciale di FDI, tramite la nostra dirigente locale Rachele Miraglia e il dirigente nazionale Gimmi Cangiano con lei in queste ore a Mondragone, stiamo chiedendo l’intervento dell’esercito, per controllare il focolaio che si sta espandendo specie tra i Bulgari che non rispettano la quarantena e addirittura molti sono fuggiti facendo perdere ogni traccia, l’intervento dell’Asl per fare almeno i test rapidi per comprendere l’entità del fenomeno e poi i tamponi che evidentemente in Campania sono una chimera, insomma si chiede un intervento massiccio per il ritorno alla normalità in tempi immediati, se non si interviene immediatamente la stagione estiva rischia di essere solo un sogno, siamo e saremo al fianco dei cittadini Mondragonesi ai quali chiediamo pazienza e senso di responsabilità “.