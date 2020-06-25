07:37:39 L’Italia sembra aver ormai imboccato la strada giusta verso un futuro sempre più legato all’utilizzo della rete internet. Le regioni, come la Campania, hanno ben capito l’importanza ed il ruolo del web per la nostra società.

La regione guidata dal Governatore De Luca ha inaugurato un nuovo portale, Cultura Campania, che consente di accedere a tutte le sezioni e i servizi dell’Ecosistema digitale per la cultura della Regione Campania.

Un luogo virtuale attraverso il quale è possibile accedere alla rappresentazione digitale del patrimonio custodito da alcuni enti pubblici e privati, come documenti d’archivio, libri antichi e moderni, monumenti, opere d’arte, scavi archeologici, risorse culturali del cinema, della musica e dello spettacolo rese fruibili in ambiente digitale.

Il portale Cultura Campania, raggiungibile al link cultura.regione.campania.it, anche attraverso il sito istituzionale della regione, è un hub attraverso il quale si accede alle sezioni e i servizi previsti. Oggi è possibile navigare on line sul territorio regionale attraverso esperienze immersive, voli da drone, ricostruzioni 3D e tour virtuali che mostrano, in una modalità innovativa, i luoghi e i beni culturali che ne fanno parte. Inoltre, sono stati selezionati dei percorsi di approfondimento tematico con collezioni che permettono a tutti gli utenti, già in questa fase, di esplorare schede di dettaglio relative ad una parte del patrimonio storico-artistico, architettonico e archeologico della Campania. In più, una mappa rende disponibili e consultabili informazioni catalografiche geolocalizzate.

All’interno dell’Ecosistema sono previste alcune sezioni tematiche che andranno ad ampliarsi nel tempo. La Mediateca dello Spettacolo, realizzata in collaborazione con la Fondazione Campania dei Festival, è dedicata alle arti performative e raccoglie materiale catalografico e fotografico relativo a spettacoli e progetti teatrali che hanno animato il territorio campano negli anni.

È presente anche l’Atlante del Cinema, un repertorio delle produzioni cinematografiche che hanno reso celebre la Campania nell’arco di un secolo. L’Atlante, realizzato in collaborazione con la Fondazione Film Commission Regione Campania, indica i titoli più prestigiosi girati e prodotti in ambito regionale e i luoghi più iconici della storia del cinema.

Nell’ecosistema digitale per la cultura della Regione Campania possono essere caricati materiali già digitalizzati secondo gli standard nazionali emanati dagli Istituti centrali del MIBACT e/o con determinate caratteristiche tecnologiche.

La diffusione di internet in Campania

Il progetto della Regione Campania corre su un binario precostituito, ossia lo sviluppo della tecnologia internet sul territorio regionale. La Campania, infatti, si piazza tra le posizioni migliori, guadagnando un bel terzo posto dopo la Calabria e la Puglia, regine della classifica.

Secondo alcuni dati, infatti, in Campania si naviga su Internet a una velocità di circa 46,5 Mbps, un numero davvero alto per la media italiana. Tutto ciò è reso possibile dalla sempre maggiore diffusione della fibra ottica, unitamente ai nuovi piani di provider di ultima generazione. Per quanto riguarda i dati specifici della copertura, invece, risulta che il 41% dei comuni campani è ormai coperto dalla connessione a banda larga.

Aumentano i valori della velocità media, non solo al Sud ma anche nel resto d’Italia. Ciò si evince dai dati della ricerca condotta da Akamai, dalla quale emerge che, nel corso degli ultimi 8 anni, le medie in termini di velocità sono aumentate del 7% circa. E sono tante le attività che si possono fare connettendosi ad internet. Basti pensare al mondo dei giochi online, dello streaming e dell’informazione.

Per quanto riguarda il mondo delle imprese la Campania segue più o meno il trend di distribuzione nazionale, sebbene con qualche differenza nei valori assoluti: la maggioranza dei Registranti anche in Campania è un’impresa (48,77%, 3 punti percentuali in meno rispetto alla media nazionale) ma il valore relativo alle persone fisiche supera di oltre 5 punti percentuali la media nazionale (37,92% verso 32,33%). Il 7,15% è composto da Liberi Professionisti, il 3,29% da Enti no profit, l’1,40% da Enti pubblici, l’1,48% da altri enti. Scendendo più nel particolare, la provincia di Napoli si colloca al primo posto a livello regionale nella categoria “Generale” con un tasso di penetrazione di internet (Tp) di 220,93 ogni 10.000 abitanti, pari al 3,60% dei registranti nazionali; primo posto anche nella categoria “Imprese” con Tp di 11,18 ogni 100 imprese, equivalente al 3,35% dei registranti nazionali e “Enti no profit” con Tp di 30,90 ogni 100 enti, pari al 2,64% dei registranti nazionali. Scivola invece al secondo posto nelle categorie “Persone fisiche” e “Liberi Professionisti” con, rispettivamente, 85,48 e 15,73 ogni 10.000 abitanti (4,31% e 3,07% dei registranti nazionali).

D’altronde oggi internet è un luogo virtuale a cui accedono tutti, da chi studia fino a chi vuole trascorrere qualche momento di tranquillità giocando al proprio gioco preferito su piattaforme come NetBet oppure sui social. Un luogo indispensabile, dunque, nella nostra società.