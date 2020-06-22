Banner-MutuaBccSpettacolo
14:31:30 Mondo politico in lutto è morto Stefano Patriciello, imprenditore e fratello dell’eurodeputato Aldo Patriciello.

E’ successo tutto in pochi istanti e per l’imprenditore non c’è stato nulla da fare.

Secondo la ricostruzione de Il Quotidiano del Molise Stefano Patriciello «era impegnato a sovrintendere i lavori del cantiere che la sua impresa aveva sulla statale 158, al di sotto di Colli a Volturno, quando una Punto nera l’ha investito in pieno, uccidendolo sul colpo.

L’autista della Punto di è fermato ma purtroppo Stefano Patriciello era morto sul colpo, inutili i soccorsi.

Sul posto è arrivato immediatamente anche Aldo Patriciello con il cognato Mario Pietracupa.

Bloccato il traffico e rilievi della stradale e della procura».

