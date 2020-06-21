10:39:39 ROCCHETTA E CROCE. Riceviamo e pubblichiamo la lettera aperta al Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca da parte del sindaco Rocchetta e Croce e presidente della Comunità Montana Salvatore Geremia che contesta l’intervento del consigliere regionale Giovanni Zannini che starebbe, a suo dire, minando la stabilità dell’ente.

Ecco il testo della lettera:

Carissimo Presidente De Luca,

“in qualità di Sindaco del Comune di Rocchetta e Croce, Presidente della Comunità Montana del Monte Maggiore e, soprattutto, tuo convinto sostenitore, mi corre l’obbligo non più derogabile di comunicarti il mio rammarico e la mia preoccupazione per i comportamenti poco responsabili di certi tuoi altri presunti sostenitori e in particolar modo di un consigliere regionale in carica, tale Zannini Giovanni da Mondragone, che accostando il tuo nome al suo, imperversa nei territori del casertano riempiendoci di imbarazzo.

Tale soggetto, al solo fine personale di procacciarsi qualche consenso, mina la stabilità istituzionale di enti pubblici tra cui la nostra Comunità Montana. È di queste ore il suo maldestro tentativo di sovvertire gli equilibri necessari al buon andamento dell’Ente, con telefonate, incontri e persuasioni varie volte non certo all’interesse dei territori e delle comunità, bensì al solo, presunto, suo tornaconto elettorale.

Credo che questo contegno, totalmente inappropriato ad un rappresentante istituzionale, che mi sorprende e mi sconcerta, vada in contrasto con la politica di un Presidente operoso e attento alle esigenze delle amministrazioni locali, quale sei.

Il solo interesse del sottoscritto è servire i Pubblici Uffici a me conferiti con mandato degli Elettori e dei colleghi Amministratori, contribuendo alla realizzazione di una politica di tutela e promozione delle nostre aree interne.

Mi auguro che sia tua cura ristabilire il giusto confronto, nel rispetto dei ruoli e nell’interesse di una coalizione di Centro-Sinistra unita e coerente con gli ideali a cui si ispira. Solo così potremo, insieme, garantire alla popolazione il raggiungimento degli obiettivi prefissati e necessari al benessere collettivo.

Fiducioso in tuo pronto riscontro, assicuro la lealtà e l’impegno, che come noto, non sono mai stati in discussione, almeno da parte il sottoscritto”.

Salvatore Geremia