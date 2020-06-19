21:13:10 “Vincenzo De Luca (noto tifoso della Juve) non offenda Salvini, Meloni ed il centrodestra e se proprio non riesce a parlare di programmi e cose serie, del futuro dei campani, chieda, piuttosto, lui scusa per avere insultato i napoletani in piazza” così sui social Stefano Caldoro, capo della opposizione di centrodestra in Campania, interviene postando il video del Governatore che accompagnava la piazza sul grido ‘chi non salta è napoletano’.

“Forza Napoli” chiude poi così il post Caldoro

ZINZI: “DE LUCA IN CAMPAGNA ELETTORALE DIMENTICA I DISASTRI NELLA SANITÀ DEGLI ULTIMI 5 ANNI”

“Prendiamo atto del vano tentativo di De Luca in campagna elettorale di nascondere gli ultimi cinque anni di cattivo governo in Campania. Oggi, infatti, De Luca deve fare i conti ancora con le barelle nei corridoi degli ospedali e liste di attesa infinite.

Dal Policlinico di Caserta ancora in costruzione fino all’impegno - non mantenuto - in piena pandemia di riconoscere una gratifica ai sanitari impegnati nella lotta al Covid; da un piano ospedaliero deficitario per gran parte della nostra Regione al futuro dei lavoratori precari della Sanità, che dopo essere stati magnificati come eroi rischiano in gran numero di essere mandati a casa. La lista del conto da saldare è lunga e i cittadini lo ricorderanno”.

Così il consigliere regionale della Lega, Gianpiero Zinzi.

LEGA SALVINI PREMIER DELLA PROVINCIA DI CASERTA

Il governatore De Luca con i suoi demagogico show tenta goffamente di coprire 5 anni di enormi inefficienze nella sanità casertana mettendo in campo un triste scaricabarile.

CASERTA - Con l’avvento dell’emergenza del Covid19 anche in Campania, il Governatore della Regione, Vincenzo De Luca è tornato a vestire i panni che più gli sono consoni, quelli dello sceriffo. Durante tutte le settimane del covid sono impazzati in rete video con le sue reprimende contro i campani che, solo a suo dire non rispettavano i divieti imposti a tutti gli italiani, ma secondo tantissimi quelli erano solo dei veri e propri show che servivano al Governatore per nascondere le tante lacune della sanità regionale.

Tra questi il coordinatore provinciale casertano della Lega Salvini Premier, Salvatore Mastroianni che e’ intervenuto duramente contestando l’operato del Governatore.

”Le ‘chiacchiere e distintivo’ di De Luca - ha affermato Mastroianni - tendono solo a nascondere il fallimento dei suoi 5 anni di Governo (si fa per dire) in Regione Campania. Premessa la naturale preoccupazione che questa emergenza sanitaria e questo isolamento forzato hanno generato in tutti i campani, attenzione a lasciarsi andare a valutazioni positive o, peggio ancora, a consensi per i video show del Governatore.

Quest’ultimo, grazie alla sua furbizia politica, ha approfittato della paura e della preoccupazione della gente cavalcando l’onda emozionale di questo particolare momento, credendo, in questo modo, di poter far dimenticare il fatto di essere stato, appunto negli ultimi 5 anni, il protagonista della distruzione di svariati settori regionali come i Trasporti, il Turismo, le Infrastrutture, l’Ambiente e, soprattutto, della Sanità campana.

Al netto dei proclami e delle chiacchiere - ha continuato Mastroianni - a tutt’oggi, nella nostra Regione, sono scarseggiate per mesi mascherine, tamponi e presidi medici, sia per i lavoratori, che per i cittadini (basta chiedere alla polizia penitenziaria, agli Uffici Postali, alle Forze dell’Ordine, ai medici di base, alle gente in generale, finanche agli operatori nelle ASL e negli ospedali).

Per mesi, in tutta la Campania, solo il Cotugno faceva i tamponi per il Covid-19 e proprio per la grande mole di lavoro, i risultati arrivavano, nel migliore dei casi, dopo 48/72 ore, a volte purtroppo a morte del paziente già avvenuta e con altri contagi provocati nelle ore di attesa. Bisogna anche dire che la Sanita’ campana, al netto delle altissime professionalità di medici, infermieri ed operatori vari, che hanno dato veramente il massimo in questa devastante situazione, è stata letteralmente ‘terremotata’ (nei mezzi, nelle strutture, nei posti letto, nei numeri del personale, nelle attrezzature) dagli infiniti tagli e dalle scelte infelici adottate anche e soprattutto negli ultimi 5 anni, proprio ed esattamente dalla Regione Campania governata da De Luca che tra l’altro, giusto per non farsi mancare nulla, ha anche rivestito contemporaneamente la carica di commissario regionale esattamente alla sanità campana”