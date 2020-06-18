Banner-MutuaBccSpettacolo
FIAS_CASERTA
icauto_2023_250x250

Pin It
Whatsapp

09:33:48 «Nella doppia veste di Assessore al Lavoro e alle Risorse Umane della Regione Campania che ha a che fare ogni giorno con problemi occupazionali e di efficienza amministrativa, mi sento oggi doppiamente orgogliosa di poter essere protagonista, con la amministrazione De Luca, di un momento veramente storico».

Così l’Assessore Sonia Palmeri sul riavvio delle fasi del corso concorso RIPAM della Regione Campania. «E’ stata un’impresa – prosegue Palmeri - portare a termine un concorso con oltre 300 mila partecipanti, provenienti da tutta Italia ed oggi vedere 158 sindaci soddisfatti per il risultato raggiunto è uno stimolo a continuare la nostra azione di governo regionale».

«La tenacia e la lungimiranza del Presidente De Luca – sottolinea l’assessore regionale - hanno prevalso su tutto e questa regione potrà contare su un ricambio generazionale che qualificherà la pubblica amministrazione, fornendo risposte sempre più efficienti a cittadini ed operatori economici.

Ai primi di luglio oltre 2mila giovani inizieranno la formazione e il rafforzamento degli uffici pubblici che hanno aderito al concorsone».
«Un risparmio di costi eccezionale – conclude Sonia Palmeri - per le casse degli enti che hanno richiesto nuove risorse umane.  Mentre tutti gli altri parlano, la Regione Campania produce fatti concreti che cambiano la vita della gente».

CASERTAFOCUS.NET

SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA

CASERTAFOCUS.NET

dove_trovarci

Ultimi Articoli

Ottobre 2025
DLMMGVS
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Articoli più letti

Prev Next

BUON COMPLEANNO - Tanti auguri a Pasqual…

30-09-2025 Hits:444 L'angolo delle Dediche La Redazione

Buon compleanno.

Read more

BUON COMPLEANNO - Tanti auguri a Cristia…

29-08-2025 Hits:810 L'angolo delle Dediche La Redazione

14:03:21 Auguri di buon compleanno Cristian Piccirillo per i suoi 19 anni.

Read more

L'ANALISI - Slot machine fisiche vs onli…

01-08-2025 Hits:760 Notizie La Redazione

Quando si parla di slot machine, la domanda sorge spontanea: è più sicuro giocare online o affidarsi alle tradizionali slot fisiche da bar o sala giochi? Negli anni, entrambe le...

Read more
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next