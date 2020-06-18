09:33:48 «Nella doppia veste di Assessore al Lavoro e alle Risorse Umane della Regione Campania che ha a che fare ogni giorno con problemi occupazionali e di efficienza amministrativa, mi sento oggi doppiamente orgogliosa di poter essere protagonista, con la amministrazione De Luca, di un momento veramente storico».

Così l’Assessore Sonia Palmeri sul riavvio delle fasi del corso concorso RIPAM della Regione Campania. «E’ stata un’impresa – prosegue Palmeri - portare a termine un concorso con oltre 300 mila partecipanti, provenienti da tutta Italia ed oggi vedere 158 sindaci soddisfatti per il risultato raggiunto è uno stimolo a continuare la nostra azione di governo regionale».

«La tenacia e la lungimiranza del Presidente De Luca – sottolinea l’assessore regionale - hanno prevalso su tutto e questa regione potrà contare su un ricambio generazionale che qualificherà la pubblica amministrazione, fornendo risposte sempre più efficienti a cittadini ed operatori economici.

Ai primi di luglio oltre 2mila giovani inizieranno la formazione e il rafforzamento degli uffici pubblici che hanno aderito al concorsone».

«Un risparmio di costi eccezionale – conclude Sonia Palmeri - per le casse degli enti che hanno richiesto nuove risorse umane. Mentre tutti gli altri parlano, la Regione Campania produce fatti concreti che cambiano la vita della gente».