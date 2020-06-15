Banner-MutuaBccSpettacolo
20:58:52 L'attività messa in campo dal costituito comitato per il policlinico di Caserta ha iniziato a produrre effetti almeno sul piano della conoscenza e trasparenza delle procedure adottate tale da rendere più chiaro il quadro della questione policlinico che, fino ad oggi, è stato piuttosto fumoso. 

A seguito delle nostre richieste infatti abbiamo ricevuto risposte sia dalla Regione Campania e, soprattutto, dall'Università della Campania Luigi Vanvitelli. 

Ebbene, ora abbiamo dei punti chiari:

1) la committenza, quindi la proprietà, è esclusivamente dell'Università della Campania Luigi Vanvitelli che ha sottoscritto il contratto d'appalto, per cui la presa di posizione del governatore De Luca su un eventuale commissariamento è destituito di fondamento giuridico;

2) la società Condotte Acque spa non è mai fallita ma è stata ammessa alla procedura di Amministrazione straordinaria alla cui gestione sono stati nominati 3 commissari, ad oggi ancora ignoti, ma dei quali nei prossimi giorni ne chiederemo opportuna conoscenza anche per sollecitare il ministero competente a verificarne l'operato. 

Ma il dato più significativo che abbiamo appreso è che entro la fine di questo mese si concluderanno le interlocuzioni tra  i soggetti interessati ( commissari, avvocatura distrettuale di Stato e Anac) per fare ripartire i lavori del policlinico!! 

Ora più che mai il nostro lavoro non si fermerà qui. 

Abbiamo riportato la questione policlinico al centro del dibattito politico- sociale non solo della città di Caserta ma dell'intera provincia di terra di lavoro e per questo non possiamo mollare ma dobbiamo continuare a vigilare e lasciare sempre accesi i fari della trasparenza su questa opera affinché non si continui ancora a procastinare sui tempi della ripresa dei lavori, e questo lo faremo con ogni mezzo a nostra disposizione.

Questo è quanto dichiara l'avv. Lina Ferrara, presidente del comitato per il policlinico di Caserta.

