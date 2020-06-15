Banner-MutuaBccSpettacolo
14:03:45 AVERSA. "L'Università è una straordinaria risorsa della città e sono orgoglioso di aver avviato una importante sinergia che sta portando e porterà benefici a tutto il territorio".

Così il sindaco di Aversa, Alfonso Golia, che questa mattina, insieme  al presidente della Commissione cultura On. Paolo Santulli ha incontrato Furio Cascetta, direttore del Dipartimento di Ingegneria dell'Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli, ricevendo in dono un quadro realizzato con i disegni degli studenti del III Circolo didattico.

"Nel corso del lockdown - spiega il sindaco Golia - si è creata una sinergia importante tra università, Unicef e scuola. Ingegneria, infatti, ha donato attrezzature informatiche ai ragazzi per permettere di poter svolgere la didattica a distanza e ha bandito un concorso di idee rivolto agli alunni del circolo diretto da Annalisa Marinelli invitandoli a immaginare e disegnare gli ingegneri. Ringrazio Cascetta e tutto il dipartimento per la sensibilità dimostrata".

