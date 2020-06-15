Salute e Benessere

14:02:14 "Promuovere e consolidare stili di vita più salutari per bambini e adolescenti era un obbligo morale a fronte dei dati che attribuiscono alla nostra regione il primato di bambini con problemi di obesità, che si attestano oltre il 40%".

Lo dichiara il presidente della Commissione Sanità del Consiglio regionale della Campania, Stefano Graziano, dopo l'approvazione del testo di legge "Iniziative finalizzate all'adozione di sani stili di vita a tutela della popolazione infantile ed adolescenziale a rischio obesità basati sulla dieta mediterranea come modello di corretta alimentazione e sulla diffusione della pratica dell'attività motoria" di cui era firmatario".

"Abbiamo il dovere di non pregiudicare la crescita dei bambini con cattive abitudini alimentari che poi potrebbero condizionare tutta la vita", conclude Graziano.