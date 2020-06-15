12:25:25 CASERTA. L'eccellenza e il talento non conoscono crisi … è la prima riflessione possibile quando pensiamo al successo e alla tenacia di Giacomo Garau, talentuoso pizzaiolo di Terra di Lavoro, che sta trasformando la sua Olio & Basilico in un format vincente, incentrato sulla qualità del servizio e dei prodotti offerti, dopo il grande successo registrato in questi anni nella sede di Calvi Risorta, nel corso dei quali ha fatto incetta di premi e riconoscimenti di grande prestigio.

Infatti, nonostante l'emergenza Covid-19 abbia messo in ginocchio il settore Ho.Re.Ca., Giacomo Garau ha affrontato di petto la situazione ed ha deciso di raddoppiare con Olio & Basilico, aprendo un nuovo locale nel cuore di Caserta, in Via Giuseppe Maria Bosco n. 64, a pochi metri dall'ingresso dei Giardini della Reggia Vanvitelliana.

Garau ha inteso proporre anche a Caserta, sempre più capitale della pizza contemporanea, il format “Olio & Basilico”, puntando su un locale dal concept informale ma esclusivo al tempo stesso che, con circa 50 coperti, si configura come un grazioso ed accogliente tempio del gusto, dove sarà possibile ritrovare la stessa proposta gastronomica che ha sancito il successo della sede di Calvi Risorta.

Territorio e Stagionalità saranno le parole chiave caratterizzanti gli ingredienti usati per i topping, tesi ad esaltare ulteriormente quell’impasto altamente idratato e leggero che ha reso Giacomo Garau un pizzaiolo di profilo internazionale, rendendolo una eccellenza assoluta della nostra terra.

Siccome Eccellenza chiama Eccellenza, sabato scorso nel nuovo locale di Caserta, Giacomo Garau ha ricevuto l’onore della visita di un dei più grandi artisti in assoluto del panorama cinematografico e teatrale nazionale, infatti l’Attore e Regista partenopeo Maurizio Casagrande, con la sua compagna l'attrice Tiziana Di Giacomo ed un gruppo di amici, hanno scelto la sede casertana di Olio & Basilico, lasciandosi coccolare dal padrone di casa che li ha deliziati con la sua pizza.

Giacomo Garau negli ultimi anni si è particolarmente distinto per la sua professionalità, per la sua capacità nella ricerca della materia prima e per la tenacia dimostrata nello studio delle diverse tecniche di panificazione, virtù che hanno poi decretato il successo della sua attività nel locale “Olio & Basilico” di Calvi Risorta, portandolo a vincere, nel settembre 2019, l’ambitissimo Trofeo Pulcinella, categoria “Pizza Contemporanea”, tra le più importanti competizioni internazionali, che ogni anno vede impegnati 120 pizzaioli provenienti dall'Italia e dall'estero.

Inoltre, il 5 febbraio 2020, Giacomo Garau ha ricevuto anche il prestigioso premio “Artis Suavitas”, riservato alle eccellenze delle Arti e dell’Imprenditoria, per le sue dote di artigiano e custode dei segreti della pizza contemporanea. La motivazione del premio ha affascinato anche personaggi di prestigio come Gianluigi Nuzzi, Giuseppe Picone, Veronica Maya e Edoardo Sylos Labini i quali si sono recati a Calvi Risorta, presso Olio & Basilico, per gustare le prelibatezze di Giacomo Garau. Il Premio Artis Suavitas gode del Patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo (MiBACT), della Regione Campania, dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, del Comune di Nola e del Museo Storico Archeologico di Nola.

Prima del Lockdown, Giacomo Garau è stato protagonista di un tour internazionale facendo tappa a Cracovia, Oporto, Rimini, Dublino, Parigi e Barcellona, nell’ambizioso progetto #polselliontour che lo storico Molino Polselli ha portato avanti con l'obiettivo di promuovere la Pizza Contemporanea ovunque nel mondo grazie ad un testimonial d'eccellenza come il talentuoso pizzaiolo casertano.