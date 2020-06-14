17:16:22 Tantissimi amici e simpatizzanti hanno accolto questa mattina a Caserta il coordinatore nazionale di Italia Viva accompagnato da Nicola Caputo. All'incontro, che si è tenuto al centro di Caserta, oltre ai coordinatori De Rosa e Altieri, erano presenti moltissimi amministratori provenienti da tutta la provincia: Caserta, Capua Marcianise, Santa Maria Capua Vetere, Maddaloni, Aversa, Parete, San Felice a Cancello, Tora e Piccilli, Capodrise, Casagiove, Piedimonte Matese.

Nicola Caputo si è detto, “Orgoglioso” del gruppo dirigente casertano. “In queste ultime settimane – spiega l’ex eurodeputato – stiamo lavorando molto sui territori per organizzare una lista di Italia Viva fortissima.

Stiamo raccogliendo adesioni da tanti amici provenienti da diverse realtà territoriali, uomini e donne che hanno scelto Italia Viva per dimostrare che un nuovo modo di fare politica è possibile. Non sarò candidato alle prossime regionali – annuncia ancora Caputo - ma sopporterò in ogni modo questo splendido gruppo”.

“Soddisfazione per la giornata casertana è stata espressa anche da Ettore Rosato che ha ribadito che Italia Viva a Caserta e in Campania è rappresentata da un gruppo coeso e che sa fare squadra, cosa che non era né scontata, né facile. Stiamo costruendo il partito e da noi approda solo chi vuole costruire, siamo aperti a chi con noi vuole confronti lunghi e non solo finalizzati ad un percorso elettorale”