Banner-MutuaBccSpettacolo
FIAS_CASERTA
icauto_2023_250x250

Pin It
Whatsapp

17:16:22 Tantissimi amici e simpatizzanti hanno accolto questa mattina a Caserta il coordinatore nazionale di Italia Viva accompagnato da Nicola Caputo. All'incontro, che si è tenuto al centro di Caserta, oltre ai coordinatori De Rosa e Altieri, erano presenti moltissimi amministratori provenienti da tutta la provincia: Caserta, Capua Marcianise, Santa Maria Capua Vetere, Maddaloni, Aversa, Parete, San Felice a Cancello, Tora e Piccilli, Capodrise, Casagiove, Piedimonte Matese.  

Nicola Caputo si è detto, “Orgoglioso” del gruppo dirigente casertano. “In queste ultime settimane – spiega l’ex eurodeputato – stiamo lavorando molto sui territori per organizzare una lista di Italia Viva fortissima.

Stiamo raccogliendo adesioni da tanti amici provenienti da diverse realtà territoriali, uomini e donne che hanno scelto Italia Viva per dimostrare che un nuovo modo di fare politica è possibile. Non sarò candidato alle prossime regionali – annuncia ancora Caputo - ma sopporterò in ogni modo questo splendido gruppo”. 

“Soddisfazione per la giornata casertana è stata espressa anche da Ettore Rosato che ha ribadito che Italia Viva a Caserta e in Campania è rappresentata da un  gruppo coeso e che sa fare squadra, cosa che non era né scontata, né facile. Stiamo costruendo il partito e da noi approda solo chi vuole costruire, siamo aperti a chi con noi vuole confronti lunghi e non solo finalizzati ad un percorso elettorale”

CASERTAFOCUS.NET

SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA

CASERTAFOCUS.NET

dove_trovarci

Ultimi Articoli

Ottobre 2025
DLMMGVS
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Articoli più letti

Prev Next

BUON COMPLEANNO - Tanti auguri a Pasqual…

30-09-2025 Hits:380 L'angolo delle Dediche La Redazione

Buon compleanno.

Read more

BUON COMPLEANNO - Tanti auguri a Cristia…

29-08-2025 Hits:757 L'angolo delle Dediche La Redazione

14:03:21 Auguri di buon compleanno Cristian Piccirillo per i suoi 19 anni.

Read more

L'ANALISI - Slot machine fisiche vs onli…

01-08-2025 Hits:721 Notizie La Redazione

Quando si parla di slot machine, la domanda sorge spontanea: è più sicuro giocare online o affidarsi alle tradizionali slot fisiche da bar o sala giochi? Negli anni, entrambe le...

Read more
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next