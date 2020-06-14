16:46:46 È stata una due giorni intensa quella vissuta dal coordinatore nazionale Italia viva Ettore Rosato in regione Campania in provincia di Caserta.

In primis l'incontro con il governatore De Luca al quale ha ribadito il sostegno del partito nella prossima campagna elettorale, poi il vertice con il coordinamento provinciale per definire la strategia per il territorio e salutare le nuove adesioni.

Un momento di pausa, ma non troppo, durante la campagna elettorale non esiste pausa, Rosato lo ha vissuto ieri sera a Maddaloni a casa del dirigente provinciale il consigliere comunale Angelo Campolattano.

Assieme al Gotha dei renziani della regione e della provincia, Rosato si è intrattenuto con il padrone di casa per ricaricare le batterie dopo una giornata intensa, ma anche per parlare degli impegni del partito in vista della prossima tornata comunale e regionale. Il risultato è stato una serata piacevole dove tra uno stuzzichino e una bibita si è fatta tanta politica.

Con Rosato erano presenti tra gli altri il delegato all'agricoltura del governatore De Luca Nicola Caputo, la consigliera di Aversa Imma Dello Iacono, il gruppo di Caserta con i consiglieri Pasquale Antonucci, Gianni Megna e Roberto Peluso oltre al coordinamento provinciale. Presenti ancora l'ex consigliere di Marcianise Gennaro Laurenza.

Hanno partecipato alla serata la consigliera di Parete Luigia Martino, l'imprenditore Vincenzo Santangelo. "È stata una bella serata di politica, ma anche di amicizia - ha spiegato Campolattano - perché la nostra forza è l'affiatamento di un gruppo che ci porterà sicuramente lontano".