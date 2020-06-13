20:24:08 La Regione Campania esprime radicale dissenso rispetto a ipotesi di partecipazione ai cosiddetti "Stati Generali per l'Economia". Si ritiene pregiudiziale lo scioglimento del nodo relativo al mondo della scuola e all'inizio del nuovo anno scolastico.

È intollerabile e scandaloso che si vada in una direzione che porta a bruciare il mese di settembre, o all'ipotesi demenziale di aprire, chiudere, riaprire le scuole per una scelta sulla data del voto amministrativo che ignora totalmente i problemi del mondo scolastico e delle famiglie.

Dopo mesi di sofferenza di studenti e genitori, dopo mesi di impegno straordinario e di sacrifici del corpo docente, appare davvero intollerabile la posizione di totale disprezzo e irresponsabilità verso cui spingono il Governo e le forze politiche nella discussione in corso a livello parlamentare; ed è davvero scandalosa l'assenza e la passività del Ministero dell'Istruzione che avrebbe dovuto pretendere che le scadenze elettorali fossero subordinate allo svolgimento sereno e ininterrotto dell'anno scolastico.

La Campania denuncia questa irresponsabilità, e non intende avallarla di fronte al mondo della scuola e alle famiglie italiane.

Lo denuncia il presidente della Regione Vincenzo De Luca.