15:42:43 SANTA MARIA CAPUA VETERE. Nell’ambito di un più ampio iter volto al rilancio delle politiche abitative, avviato già lo scorso mese di novembre dall’amministrazione Mirra con lo schema di convenzione che prevede il passaggio dal diritto di superficie al diritto di proprietà per tutti gli assegnatari di abitazioni realizzate per l’edilizia economica e popolare, l’organo esecutivo di Palazzo Lucarelli con l’assessore al ramo Francesco Petrella ha approvato adesso una delibera di giunta che, recependo le rinnovate linee guida della Regione Campania in seguito all’emergenza sanitaria da Covid-19, modifica i termini per la presentazione delle istanze di regolarizzazione da parte dei nuclei familiari che occupino senza titolo legittimo gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica.
Il nuovo termine per la presentazione delle istanze è fissato al 20 luglio 2020 e i nuclei familiari che presenteranno domanda dovranno dimostrare di essere in possesso di una serie di requisiti che possono essere reperiti, così come il modulo da presentare, sul sito istituzionale del Comune di Santa Maria Capua Vetere.