“Con la Fase3 riparta completamente anche il mondo del benessere. Escludere determinate attività dalla riapertura significa discriminare una parte dell’economia e l’impegno di imprenditori che hanno investito sul nostro territorio. Terme e saune ad esempio sono ancora off limits”.

Così il consigliere regionale della Lega, Gianpiero Zinzi, interviene a sostegno del gruppo di lavoro costituito dai centri Aquardens, Asmana, QC Terme Spas and Resorts, Cascade Sand in Taufers, ITV Resort & Spa, con il supporto di AISA (Associazione Italiana Saune & Aufguss), unitamente a Federalberghi Terme.

Un gruppo, che in Campania ha come riferimento l’imprenditore Antonio Di Stasio, costituitosi con l’obiettivo di sviluppare proposte per una ripresa totale dei centri e creare un confronto con le istituzioni.

Importanti realtà del settore hanno unito, quindi, le loro forze e in queste ore stanno ultimando la discussione con le Regioni sulle linee guida elaborate sulla base di studi scientifici sull’argomento.

“Mentre le altre Regioni hanno dimostrato la propria disponibilità – ha dichiarato Zinzi - la Campania non ha neanche risposto alla richiesta di incontro da parte del gruppo di lavoro.

Una mancanza di confronto intollerabile se si pensa che a farne le spese sono famiglie e realtà produttive del territorio. De Luca incontri i titolari dei centri e permetta loro di ripartire in tutta sicurezza”.

ZINZI: “UN CONCORSO UNICO REGIONALE PER DARE RISPOSTE AI LAVORATORI E AL SISTEMA SANITARIO”.

Un concorso unico regionale che riconosca un punteggio aggiuntivo al personale sanitario che a qualsiasi titolo abbia maturato negli anni esperienze professionali da valorizzare e che abbia contribuito a superare l’emergenza Coronavirus.

È la sintesi della proposta che il consigliere regionale della Lega, Gianpiero Zinzi, ha formalizzato attraverso una mozione depositata presso il Consiglio regionale della Campania avente ad oggetto “Azioni urgenti in favore del personale atipico del sistema sanitario regionale”.

“Diventa prioritario procedere all’assunzione a tempo indeterminato di tutte le unità di personale necessarie al buon andamento del sistema sanitario regionale. Per questo motivo la strada da percorrere potrebbe essere quella dell’indizione del concorso unico che dia luogo finalmente ad un’unica graduatoria regionale, ma che nello stesso tempo preveda l’indicazione di premialità nelle procedure di reclutamento. In questo modo si valorizzeranno anche le esperienze, le competenze e le professionalità acquisite dal personale interinale che ha collaborato per anni al raggiungimento dei Lea”.