Riceviamo e pubblichiamo la nota del coordinatore di San Nicola la Strada di Forza Italia Franco Basile indirizzata al sindaco Vito Marotta:

Al Sindaco della Città di San Nicola la Strada

Alla Giunta comunale

Al Consiglio comunale

Oggetto: Potenziamento centri estivi;

Su istanza del coordinamento cittadino di Forza Italia San Nicola la Strada:

Premesso che l’articolo 105 del Decreto Legge 34/2020 (DL Rilancio) prevede, per l’anno 2020, un’integrazione del Fondo per le politiche della famiglia per un importo pari a 135 milioni di euro, affinché sia erogato ai Comuni per il potenziamento, anche in collaborazione con istituti privati, dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa, durante il periodo estivo, per le bambine e i bambini di età compresa tra 3 e 14 anni;

Considerato che lo stanziamento è, altresì, finalizzato a contrastare la povertà educativa, al fine di recuperare quanto perso in termini di offerta educativa e culturale;

Vista le modalità di ripartizione del suddetto fondo sono stabilite con decreto che ripartisce gli stanziamenti riservando la misura del 10 per cento per il finanziamento dei progetti volti a contrastare la povertà educativa e la restante quota al potenziamento dei centri estivi e dei servi socioeducativi;

Considerato che è partita dalla Regione Campania un’apposita scheda volta ad acquisire la disponibilità dei Comuni a realizzare le attività rivolte ai bambini dai 3 ai 14 anni, scaricabile dal sito dell’Anci Campania. Il Comune deve, entro mercoledì 10 giugno, rispondere e restituirla alla Regione per dichiarare se intende o meno organizzare o potenziare un centro estivo. In Campania il Ministero per la Famiglia ha messo a disposizione il 9,98% dello stanziamento, pari a 13 milioni e 473 mila euro. La disponibilità dei singoli Comuni verrà inoltrata dalla Regione Campania al Ministero per la Famiglia;

Vista l’imminente scadenza;

Premesso quanto sopra

Propone alla S.V. di aderire, ove ancora non fosse stato fatto, all’iniziativa di cui sopra.

Si allega apposita scheda scaricabile dal sito dell’Anci Campania.

Dr. Francesco Basile

(Coordinatore Cittadino)