13:22:34 Nella giornata di domani mercoledì 10 giugno 2020, a partire dalle ore 12 fino alle ore 12 di giovedì 11 giugno gli iscritti a Rousseau abilitati al voto e residenti nella regione Campania sono chiamati a votare per scegliere il candidato alla presidenza per il MoVimento 5 Stelle per le prossime elezioni regionali.

Partecipano alla votazione i candidati che, a seguito della votazione del 20 febbraio 2020, comporranno la lista elettorale in Regione Campania del MoVimento 5 Stelle e che hanno dato la loro disponibilità a diventare candidati alla Presidenza.

Si precisa che potranno votare solo gli iscritti da almeno sei mesi, con documento certificato e residenti in Campania.

Ciascun iscritto può verificare il proprio stato di iscrizione facendo login e controllando il bollino colorato accanto al nome (in alto a destra): se il bollino è verde l’utente è certificato e abilitato al voto.

Sono tre i candidati in corsa per la presidenza: Valeria Ciarambino, 47 anni di Pomigliano d’Arco, consigliera regionale uscente, già candidata alla presidenza cinque anni fa, Marco Ferruzzi, 39 anni di Napoli e Giovanni Rea, 34 anni di Sessa Aurunca.

