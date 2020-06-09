11:47:26 Come tristemente noto dagli episodi di cronaca locale, negli ultimi giorni Capua è stata letteralmente presa d’assedio ed è diventata teatro di furti ed episodi vari di violenza.

E’ la città tutta a vivere un momento di NON SICUREZZA, in particolare le zone di Furi Porta Roma, Via Brezza, Largo Porta Napoli e Piazza Medaglie d’Oro.

Appare, quindi, doveroso garantire una azione amministrativa EFFICACE e MIRATA, che ponga il tema della SICUREZZA cittadina al centro della propria attività. Il celere decisionismo è in questi casi FONDAMENTALE.

Ogni singolo giorno in più potrebbe non solo allungare la lista delle VITTIME del MANCATO CONTROLLO del TERRITORIO, ma soprattutto potrebbe spegnere sempre più una già labile fiammella di speranza e di fiducia nello STATO.

Sì, nello STATO perché il COMUNE è l’ultimo anello locale che congiunge il cittadino all’ENTE STATALE e, noi, al di là di ogni logica politica, non possiamo lasciare che la sfiducia nelle istituzioni prenda il sopravvento.

Crediamo nel valore nobile dello Stato come garante supremo della sicurezza dei cittadini, al di sopra di qualsivoglia forma “privata” di difesa, che reputiamo deleteria e pericolosa.

I CITTADINI hanno il DIRITTO di PRETENDERE da coloro che li rappresentano AZIONI AMMINISTRATIVE finalizzate a farli SENTIRE PROTETTI: per questa RAGIONE si CHIEDE, a gran voce, al SINDACO ed all’AMMINISTRAZIONE TUTTA che il tema sicurezza venga rappresentato al PREFETTO, IN VIA D’URGENZA, e che, contestualmente, in occasione del confronto con lo stesso venga manifestata dal nostro PRIMO CITTADINO la NECESSITA’ di stipulare:

- CON I CARABINIERI, peraltro stanziati sul nostro TERRITORIO;

- CON I VIGILI URBANI

UN PROTOCOLLO D’INTESA, volto a definire un PATTO DI SICUREZZA URBANA con l’obiettivo di GARANTIRE la SICUREZZA sul TERRITORIO a TUTTI I CITTADINI attraverso un potenziamento sul territorio DI TUTTE LE FORZE DELL’ORDINE.

A tale proposito si rammendano i poteri conferiti al Sindaco in primis – in qualità di ufficiale di governo - e, in caso di inerzia al Prefetto, dagli articoli 50 e 54 del d.lgs. nr 267 del 2000 (TUEL) di emanare ordinanze contingibili e urgenti a tutela dell’incolumità pubblica e della sicurezza urbana.

Rosaria Nocerino

Angelo Di Rienzo

Carmela Ragozzino

Annarita Vegliante