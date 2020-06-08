21:13:22 «Sulla questione biodigestore la campagna di disinformazione orchestrata da alcune forze politiche è diventata pericolosa e rischia di svilire il senso di un’operazione che porterà solo benefici alla città di Caserta».

Lo affermano all’unisono gli amministratori del gruppo Pd a Palazzo Castropignano che hanno deciso di fare chiarezza circa le tante voci circolate.

«Partiamo dai benefici che porterà alla città: il costo dell’umido passerà da 270 euro a tonnellata a 50 euro a tonnellata non appena l’impianto entrerà in funzione e servirà solo il capoluogo – hanno spiegato gli amministratori –

Non appena cominceranno a conferire i propri rifiuti anche gli altri comuni, lo smaltimento dell’umido arriverà a zero per Caserta e per i suoi cittadini con un sostanziale risparmio per la comunità».

Va sottolineato che, in base alla legge, lo smaltimento dei rifiuti è un servizio il cui costo deve essere coperto interamente dalle tasse: abbattere i costi, significa, inevitabilmente, abbassare le tasse.

«Senza l’impianto siamo costretti a sottostare alle pretese delle piattaforme private che aumentano le somme per il conferimento e che, inquinano, quando trasportano i rifiuti a smaltire in Puglia o in Veneto (sono questi gli impianti più vicini) – hanno aggiunto –

Per superare tutto questo e per azzerare le procedure di infrazione Regione Campania, ha pubblicato un bando per la localizzazione di impianti sul territorio al quale Caserta come altri Comuni hanno risposto.

Tra le altre cose, il Comune di Caserta, assieme a Napoli è quello che ha ottenuto il finanziamento più alto».

Tra le critiche più feroci che vengono mosse in relazione alla questione biodigestore c’è il fatto che l’impianto non sarebbe in grado di garantire un corretto ciclo dei rifiuti in quanto sarebbe soggetto a continui stop a causa di una cattiva gestione della raccolta differenziata.

«La realizzazione dell’impianto deve, ovviamente, viaggiare di pari passo con il potenziamento della raccolta porta a porta – hanno spiegato –

C’è comunque da dire che i tecnici dell’impianto, proprio perché il conferimento rappresenta economia, non andrebbero a recepire i rifiuti non differenziati in maniera corretta rispedendoli ai comuni.

Sono quindi questi ultimi ad avere interesse affinché la raccolta venga svolta nella maniera corretta…

E’ dimostrato che l’apertura dell’impianto coincide sempre con un potenziamento della raccolta».

L’altro tema è quello della localizzazione.

«Quando abbiamo pensato alla localizzazione dell’impianto abbiamo ritenuto di dover privilegiare uno spazio con un asse viario ben collegato non impattante sulla città – hanno ancora sottolineato gli esponenti del Partito democratico –

Da qui l’individuazione dell’area industriale di Ponteselice che è vicina a tutti i principali assi viari e che, quindi, è già pronta ad ospitare una nuova impresa».

I democratici smontano anche le accuse legate all’incompatibilità tra il biodigestore e la Reggia.

«Altra sciocchezza – hanno chiosato –

I capannoni del biodigestore sono più bassi di quelli di altre industrie già presenti in quell’area».

E allora, da dove nasce la possibilità di realizzare il biodigestore in località Mastellone?

«Riteniamo che Ponteselice sia una buona soluzione, ma abbiamo sempre detto che siamo pronti a confrontarci con la città su altre localizzazioni – hanno spiegato –

Lo studio di fattibilità e il consiglio comunale decreteranno il luogo migliore per realizzare il biodigestore.

La località Mastellone ci desta qualche perplessità perché non la riteniamo funzionale agli spostamenti dei camion.

Non crediamo che l’ingresso dai Ponti della Valle possa essere funzionale per mezzi pesanti come quelli che trasportano i rifiuti.

Allo stesso tempo, i camion non possono tornare a circolare in via Giulia, dal momento che, questo significherebbe creare nuovi disagi ai residenti, visto che il loro transito è più inquinante dell’attività stessa, oltre che rinnegare una battaglia che abbiamo condotto dagli anni 90 e che abbiamo vinto come gruppo politico contro i mezzi che raggiungevano le cave».