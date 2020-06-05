15:41:26 «Continueremo la nostra campagna di screaning su settori particolari.

Cominceremo controlli sulle commissioni di esame per la maturità».

Lo ha detto il presidente Vincenzo De Luca nel suo intervento.

«La cosa importante è che non ci sono più focolai – ha detto –

Ringrazio i cittadini per aver rispettato le regole e per averci dato fiducia.

La Campania si è salvata per tante ragioni, per il lavoro del personale sanitario, ma anche per il coraggio di anticipare decisioni prese dal governo due settimane dopo.

Noi abbiamo chiuso quando altrove si festeggiava in piazza.

Oggi camminiamo a testa alta.

Abbiamo dato prova di efficienza: abbiamo fatto miracoli.

Oggi possiamo guardare con fiducia al futuro.

Aprire tutto, ma per sempre: è sempre stato questo l’obiettivo.

Oggi ci sono le condizioni.

Ci sono le condizioni per ripartire con il nostro turismo.

Ci sono due fattori che ci aiutano: le nostre bellezze e il fatto che siamo una regione sicura.

Il ritorno alla fase due ha segnato il ritorno al passato.

Personaggi che non si sono visti per due mesi sono riapparsi.

Non ci avete visti fare polemica con nessuno tranne contro chi non ci ha sostenuto nella lotta al Covid.

Abbiamo deciso di non perdere un minuto di tempo contro chi è diventato più che un caso politico, un caso psichiatrico».

De Luca annuncia poi una doppia denuncia nei confronti di Report dopo il servizio sulla sanità.

«L’Asl Napoli 1 è per noi una bandiera di quella che è la trasparenza amministrativa e la strumentalità politica – ha detto ancora De Luca –

Ci abbiamo messo 24 ore per mandare via un delinquente che gestiva il parcheggio del San Giovanni Bosco.

Due anni fa ho chiesto l’istituzione di un posto di polizia al ministro degli interni, tale Salvini: nessuno ha mosso un dito».

De Luca parla dei controlli nella sanità.

De Luca torna anche sulla data delle elezioni.

«Almeno il 2 giugno in un paese serio parla solo il presidente delle Repubblica – ha sottolineato –

La Lega propone di andare a votare il 27 settembre: una pazzia.

Questa è gente che non ha rispetto per la scuola, per le famiglie.

Aprire e chiudere le scuole è una follia.

In Campania cercheremo di non far coincidere apertura scuola con elezioni.

Ci sarà una campagna di massa per le vaccinazioni influenzale che sarà obbligatoria per gli over 65».

De Luca firmerà a momenti una nuova ordinanza che liberalizza ulteriormente la movida.

«Da stasera possono aprire cinema all’aperto e drive in – ha aggiunto –

Inoltre sarà possibile per i bar e per i locali rimanere aperti fino alle 2.

Sarà consentita anche la possibilità della musica senza ballo.

Da lunedì aprono le aree gioco e i centri estivi.

Anticipiamo di una settimana l’attività di wedding che saranno possibili dalla prossima settimana.

Partono i servizi per le guide turistiche.

Ci sarà anche un contributo per alberghi e bad and breackfast».