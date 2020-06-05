Banner-MutuaBccSpettacolo
15:24:17 CASERTA. E’ stata formalizzata ieri la ricandidatura del Governatore Vincenzo De Luca alla guida della Regione Campania, forte del consenso e del sostegno di sedici liste. Premiato l’operato ed il lavoro svolto in un momento di emergenza che ha portato la Campania ad ottenere primati positivi e riconosciuti ben oltre i livelli nazionali. 

Italia Viva sosterrà il governatore De Luca con una lista forte e con donne e uomini che spenderanno competenza e passione per il territorio. Anche se il partito è giovane crediamo fortemente nei progetti messi in campo che guardano allo sviluppo e alla ripresa economica, sfida che merita la massima attenzione e l’unione di energie e risorse di eccellenza e competenza.

Apprendiamo che il Consigliere Luigi Bosco è tra i promotori e sostenitori, insieme all’on. Mastella, della lista “Noi Campani “che si presenterà alle prossime elezioni regionali.

Prendiamo quindi atto che il consigliere ha preso una strada politica diversa da quella di Italia Viva ed è per questo motivo che riteniamo doveroso fare chiarezza in merito.

I Coordinatori Provinciali

Carmen De Rosa

Giuseppe Altieri

