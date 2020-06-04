Banner-MutuaBccSpettacolo
18:17:18 CASERTA. Ll'App Immuni è disponibile sugli Store e potrà essere scaricata gratuitamente da tutti gli italiani sui propri smartphone.

La sperimentazione, iè partita ufficialmente il 3 giugno in quattro regioni: Puglia, Abruzzo, Marche e Liguria.

"Più che una sperimentazione si tratterà di un test di pochi giorni, forse una settimana, per provare le funzionalità dell'App", spiega all'ANSA Pierluigi Lopalco, epidemiologo a capo della task force pugliese per l'emergenza Coronavirus.

L'App Immuni offre la possibilità di tracciare i contatti dei contagiati dal Covid-19, secondo Lopalco uno "strumento utile" perché, in caso di contagio di una persona, "ci aiuterà a rintracciare tutti i suoi contatti, anche quelli sconosciuti che diversamente non riusciremmo a raggiungere".

"Io la scaricherò - prosegue il professore - l'App Immuni rappresenta una sicurezza per ognuno di noi".

Una volta installata basterà inserire pochi dati, come il proprio Comune di residenza, e il sistema funzionerà in automatico: saranno gli smartphone sui quali è presente l'App - quando si troveranno a una distanza inferiore a un metro - a scambiarsi dei codici generati automaticamente e in maniera anonima.

Via libera dal Garante per la Privacy alla app "Immuni".

"Sulla base della valutazione d'impatto trasmessa dal ministero - spiega l'Autorità - il trattamento di dati personali effettuato nell'ambito del Sistema può essere considerato proporzionato, essendo state previste misure volte a garantire in misura sufficiente il rispetto dei diritti e le libertà degli interessati, che attenuano i rischi che potrebbero derivare da trattamento".

Considerati "la complessità del sistema di allerta e del numero dei soggetti potenzialmente coinvolti", il Garante ha comunque indicato "una serie di misure volte a rafforzare la sicurezza dei dati delle persone che scaricheranno la app.

Tali misure potranno essere adottate nell'ambito della sperimentazione", in modo da "garantire che nella fase di attuazione ogni residua criticità sia risolta".

